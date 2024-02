CS/PONTE GALERIA, USIC: “POCO PERSONALE E NEGLIGENZA ORGANIZZATIVA”

(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 *COMUNICATO STAMPA *

*PONTE GALERIA, USIC: “POCO PERSONALE E NEGLIGENZA ORGANIZZATIVA”*

“Solo 5 carabinieri non possono sostenere la furia di oltre 100 immigrati e

due militari su cinque feriti rappresentano un prezzo troppo alto da pagare.

Durante disordini al Cpr di Ponte Galeria, dove i militari sono stati

lasciati soli (dopo oltre un’ora e mezza sono arrivati i rinforzi per

sedare la rivolta), è accaduto di tutto: lancio di sassi, porte e muri

sfondati, attrezzature rubate e tanto altro.

Si doveva arrivare a questo tragico epilogo per dimostrare che solo 5

carabinieri non possono sostenere la furia di oltre 100 migranti? *Il

governo e il Comando Generale traggano le giuste considerazioni da questa

assurda vicenda*, al fine di evitare che i nostri carabinieri debbano

rischiare la loro incolumità per negligenze organizzative, giustificate da

un organico sottodimensionato. Non possiamo più tollerare ulteriormente lo

scarso interesse nei confronti del personale in divisa. Se non si è in

grado di tutelare e di organizzare il giusto presidio, si rappresenti in

modo che si possono ricercare le giuste soluzioni”. Lo dichiara, in una

nota, Antonio Tarallo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana

Carabinieri (USIC).

