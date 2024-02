(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 TASTE 2024, IL PARMIGIANO REGGIANO TORNA A FIRENZE CON UN FOCUS SULLE LUNGHE STAGIONATURE: PIÙ DI 60 CASEIFICI PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE DI OLTRE 65.000 FORME ALL’ANNO

Firenze, 3 febbraio 2024 – Parmigiano Reggiano sale sul palco di TASTE per tornare a parlare di lunghe stagionature, in particolare il 40 mesi. La manifestazione fiorentina è infatti la cornice in cui il Consorzio ha annunciato i nuovi dati di questo prodotto d’eccellenza. Circa 60 caseifici si sono specializzati nella produzione delle lunghe stagionature (dai 40 mesi in su), sviluppando lavorazioni ad hoc; la commercializzazione ha superato le 65.000 forme all’anno, con l’obiettivo di arrivare a 100.000 forme nei prossimi anni. Il Parmigiano Reggiano 40 mesi è un prodotto dalle caratteristiche inconfondibili: friabile, estremamente solubile e dalla forte personalità, è apprezzato e utilizzato dall’alta ristorazione in tutto il mondo come ingrediente per dare un tocco di umami ai piatti, cioè di quel gusto sapido e piacevole che solletica le papille gustative e rende l’esperienza sensoriale indimenticabile.

«A Taste ci presentiamo con il nostro 40 mesi», ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, «per sottolineare che la nostra Dop, a differenza di altri formaggi, può raggiungere stagionature elevate regalando al palato sensazioni uniche, mantenendo un equilibro perfetto di gusti e diventando nelle mani degli chef uno strumento per dare un inconfondibile tocco di carattere ai piatti. Dei 292 caseifici del Consorzio, sono già più di 60 i caseifici a puntare sulle lunghe stagionature con una commercializzazione di oltre 65.000 forme all’anno. Ma non sono solo i numeri a premiarci: sono soprattutto i consumatori, che continuano a dimostrare fedeltà ai valori della nostra Dop: naturalità, sostenibilità, artigianalità e legame con la tradizione».

