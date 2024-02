[Comune Palermo] Controlli nas al plesso Carmelo Onorato – Dichiarazione assessore Tamajo

(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 *«In merito ai fatti avvenuti lo scorso 29 gennaio nel plesso Carmelo

Onorato della sezione infanzia dell’istituto comprensivo Lombardo Radice,

il Comune sta seguendo gli esiti dei controlli effettuati dai NAS e dai

Carabinieri, che finora sono tutti negativi. *

*Premesso che, rispetto ai controlli finora effettuati, non sono state

evidenziate carenze igienico-sanitarie e strutturali del servizio

refezione, il Comune sta continuando a monitorare i controlli in corso. *

*Non sono state finora rilevate carenze gestionali nella preparazione dei

pasti, né assenza della tracciabilità degli alimenti. Le analisi sul pasto

campione non hanno rilevato comunque anomalie. *

*Fatti di questo tipo, una volta accertati definitivamente, non sono ne’

saranno tollerati dall’Amministrazione che interverrà secondo quanto

previsto dalle clausole contrattuali previste dal contratto sottoscritto

con la società. *

*Tengo, infine, a precisare e a rassicurare i genitori che i controlli

nelle mense scolastiche sono costanti a tutela dei bambini, e di questo

ringrazio i Nas dei carabinieri per l’attività che svolgono, e lunedì mi

recherò nel plesso Carmelo Onorato per incontrare il dirigente scolastico e

i genitori dei bambini iscritti per dare loro effettiva evidenza dei

controlli e monitoraggi attuati». *

Lo dichiara l’assessore all’Istruzione, Aristide Tamajo.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo