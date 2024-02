ULTIMO WEEKEND PER ANTIQUA – GLI APPUNTAMENTI DI SABATO CON GLI ESPERTI

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 [https://xtpis.mjt.lu/img2/xtpis/3629b182-5ddd-4538-ab90-c2bcac747ca8/content]

[https://xtpis.mjt.lu/img2/xtpis/74feb2ad-2474-430d-bf03-c314788d030d/content]

Genova, 2 febbraio 2024

Comunicato stampa

ULTIMO FINE SETTIMANA PER ANTIQUA

MOSTRA MERCATO DI ARTE ANTICA

Sabato gli appuntamenti con Paola Martini, conservatore del Museo Diocesano e con Annamaria De Marini, sovrintendente dell’Albergo dei Poveri

Ultimo finesettimana per Antiqua, la Mostra mercato di Arte Antica, in corso ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova. In mostra arredi di alta epoca con incursioni nel modernariato di qualità, sculture, tappeti, ceramiche e vetri artistici, argenti, gioielli e oggetti da collezione. Rilevante la presenza di dipinti, con una scelta che parte dal Seicento per arrivare alla celebrata scuola ligure del Novecento.

Per Arte in pillole, gli incontri con gli esperti dedicati all’arte sacra, tema di questa 33^ edizione della rassegna, saranno due gli appuntamenti di sabato 3 febbraio. Il primo, alle 11, “Adorna d’oro e d’argento. Argenti liturgici del patrimonio diocesano” con Paola Martini, conservatore del Museo Diocesano, il secondo, “I magnifici paramenti dell’Albergo dei Poveri di Genova” a cura di Annamaria de Marini, sovrintendente dell’Albergo dei Poveri di Genova, alle 16.

ll Museo Diocesano è presente con pezzi provenienti dalla ricca collezione museale allestita all’interno del chiostro medievale della Cattedrale di San Lorenzo. Sono in esposizione argenti liturgici, quali calici, pissidi, reliquiari e pregiati servizi per l’incensazione e la benedizione, realizzati da argentieri genovesi e punzonati con il marchio Torretta che garantiva l’elevata qualità e preziosità materica di queste suppellettili, oltre alla raffinatezza esecutiva che le contraddistingue. Una luce argentea, splendente che doveva contribuire, insieme a sontuosi tessuti e arredi dorati a dar vita a quel Theatrum sacrum all’interno del quale si svolgeva la cerimonia sacra, secondo regole precisate durante il Concilio di Trento e messe in opera per condurre il popolo di Dio verso la Luce divina, di cui gli argenti erano pallidi simboli.

Dalla importante collezione tessile liturgica dell’Albergo dei Poveri di Genova, circa settecento pezzi, sono arrivati ad Antiqua alcuni paramenti sacri provenienti dalla sacrestia della chiesa interna dedicata all’Immacolata Concezione. Capolavori unici, tutti finemente decorati, realizzati tra la fine del XVII e la fine del XIX secolo, commissionati dallo stesso Albergo o donati, nel corso dei secoli, da importanti benefattori ed esponenti dell’aristocrazia genovese. Compongono questo prezioso corredo antiche dalmatiche (l’abito liturgico dei diaconi) damascate, pianete (l’abito dei presbiteri) in tessuto broccato, piviali (il grande mantello processionale) ricamati, candidi camici decorati con pizzi e merletti, stole e maestose mitrie vescovili.

Orari e biglietti

L‘orario di apertura nel finesettimana è dalle 10 alle 20.

I biglietti – 12 Euro e 8 Euro il ridotto – sono acquistabili on line sul sito antiquagenova.com e direttamente alla biglietteria della manifestazione nel foyer dei Magazzini del Cotone.

Biglietto ridotto per i possessori di Bancomat e Carte di Credito BPER Banca/Banca Carige e i possessori del voucher del periodico “Vivere in campagna”. Scontistica reciproca per il Museo Diocesano e per il Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo, a Palazzo Ducale per “Artemisia Gentileschi” e Calvino Cantafavole”.

Ampie le possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti, nelle immediate vicinanze i capolinea delle linee1,13,32 e la fermata della metropolitana San Giorgio.

Antiqua è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio. Main sponsor è Bper Banca, sponsor La Generale.

Info: http://www.antiquagenova.it

Le foto e i comunicati in aggiornamento sono scaricabili a questo link: https://drive.google.com/drive/folders/1rUopl2cpyhhFtsLjKvZ8uZFYbgcxBqya?usp=sharing

_________________________________________________

Ufficio stampa Porto Antico di Genova SpA

[https://xtpis.mjt.lu/img2/xtpis/f0edd570-62fe-40c2-b36e-44c93a41be84/content]

[https://xtpis.mjt.lu/img2/xtpis/dada7990-7ac3-46a8-b471-fce5c2eeee02/content]