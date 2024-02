Agenda Confitarma 2 febbraio 2024

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 Visualizza la versione online

2 febbraio 2024

IN EVIDENZA

2 febbraio – Giornata Mondiale delle Zone Umide

Le zone umide svolgono una funzione essenziale per il nostro ambiente: forniscono acqua, sono una barriera naturale contro le alluvioni nelle zone interne e contrastano l’erosione da parte del mare sulle zone costiere, assorbono grandi quantità di anidride carbonica presente nell’atmosfera e tutelano la flora e la fauna locale.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Rapallo, 2/3 febbraio

Propeller Club Genoa e Telenord “Shipping, Transport& Intermodal Forum”

Per Confitarma interverrà il Direttore Generale Luca Sisto

Sanremo, 6/10 febbraio

Roma, 20 febbraio

Stati Generali della portualità turistica italiana

Trieste, 28 febbraio

Università degli Studi di Trieste “La crisi mediorientale e la portualità adriatica: quali i possibili scenari economico–giuridici?”

Per Confitarma interverrà il Direttore Generale Luca Sisto

Roma, 28/29 febbraio

SIOI Arctic and Mediterranean: new assets for energy security and strategic balances”

Genova, 11/14 marzo

CLIA Cruise Week – Europe 2024

Verona, 12/15 marzo

ALIS “LetExpo 2024”

Per Confitarma interverrà il Presidente Mario Zanetti

Gaeta, 10/13 aprile

3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum

Atene, 3/7 giugno

Posidonia 2024

Napoli, 30 settembre – 5 ottobre

Naples Shipping Week 2024

NOTIZIE DAL MONDO CONFITARMA

SIOI: “Yemen: dai margini della Storia alla centralità della crisi globale”

Roma, 2 febbraio 2024

ll Vicepresidente di Confitarma Cesare d’Amico ha partecipato oggi all’evento organizzato dalla SIOI – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale – intitolato “Yemen: dai margini della Storia alla centralità della crisi globale”. L’evento, moderato da Flavia Giacobbe – Direttore di Formiche – al quale hanno partecipato inoltre Ivan Caruso, Consigliere Militare della SIOI e Mario Boffo, già Ambasciatore in Yemen e Arabia Saudita, inaugura una nuova serie di eventi incentrati sui principali temi dell’attualità internazionale.

“Desidero, innanzitutto, ringraziare la Marina Militare e il Governo per il tempestivo dislocamento in Mar Rosso di Nave Fasan, ora avvicendata da Nave Martinengo” – ha esordito il Vicepresidente – “e confidiamo che l’operazione Aspides ci possa permettere di continuare a transitare nel Mar Rosso, a beneficio dell’interesse nazionale”.

“Da operatore e imprenditore voglio essere ottimista e pensare che presto potremo riprendere a navigare e competere in sicurezza nei mari del mondo” ha proseguito, sottolineando che il transito per Suez non è funzionale solo per i Paesi dell’Europa del Sud ma anche per i traffici del Sud-est asiatico, della Cina e del Golfo Persico”.

“È chiaro che più la crisi durerà, maggiore sarà il rischio che i traffici possano strutturalmente scegliere di rimanere sulle rotte verso il Nord Europa” ha concluso osservando che un container impiega solo 48 ore per arrivare da Rotterdam al Nord Italia via terra.

Prima giornata dello Shipping, Transport&Intermodal Forum

Rapallo, 2 febbraio 2024

Il Direttore Generale di Confitarma Luca Sisto ha partecipato alla prima giornata dell’evento organizzato dal Propeller Club Port of Genoa e Telenord: “Shipping, Transport& Intermodal Forum” in corso a Rapallo.

Intervenendo in particolare nella sessione “Scenari ed Evoluzione del settore”, Sisto ha prima di tutto ringraziato, anche a nome del Presidente Zanetti, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Marina Militare per il costante lavoro che svolgono per rendere i nostri mari vicini e lontani un luogo sicuro.

Relativamente alla crisi in Mar Rosso, il Direttore Sisto ha sottolineato che la sicurezza della navigazione si aggiunge alle altre importanti sfide che lo shipping sta affrontando negli ultimi anni, dalla digitalizzazione alla transizione ecologica. In questo contesto la parola chiave per lo sviluppo della nostra flotta è certamente “competitività” soprattutto in periodi complessi come quello attuale.

XVI Edizione del Premio Giornalistico

Mare Nostrum Awards

Napoli, 1 febbraio 2024

Il Concorso bandito dal Grimaldi Magazine Mare Nostrum promuove la cultura del mare come ricchezza dei popoli, luogo di scambio e via di comunicazione per eccellenza.

In palio cinque riconoscimenti in denaro, del valore complessivo di 50.000 euro

C’è tempo fino al 15 aprile per partecipare alla XVI Edizione del Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards, promosso dal Grimaldi Magazine Mare Nostrum, che si concluderà come ogni anno con l’assegnazione di cinque riconoscimenti in denaro da 10.000 euro netti ciascuno, per un montepremi complessivo di 50.000 euro.

Il Concorso ha ampliato negli anni le sue finalità culturali e le aree tematiche di interesse, con l’obiettivo di rispecchiare fedelmente il processo di trasformazione ed evoluzione di cui il settore dello shipping è protagonista a livello globale, nonché il profondo rispetto per l’ambiente che da sempre ispira l’azione del Gruppo Grimaldi.

Sono dunque ammessi al Premio Giornalistico tutti gli elaborati che promuovono le Autostrade del Mare come valida alternativa al trasporto merci su strada, valorizzano i collegamenti marittimi nel Mediterraneo per fini turistici ed evidenziano l’attenzione dell’imprenditoria illuminata per la salute dell’ecosistema marino. […].

VAI ALLA NOTIZIA

Confitarma e Bambini S.p.A. al Forum Economico Italo-Congolese

Roma, 31 gennaio 2024

Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2024 si è svolto il Forum economico Italo-Congolese per la Promozione degli Scambi tra Piccole e Medie Imprese e Artigiani, organizzato dall’Ambasciata della Repubblica del Congo, in collaborazione con il Ministero delle Piccole e Medie Imprese e dell’Artigianato, sotto l’alto patrocino del Presidente della Repubblica del Congo Sua Eccellenza Denis SASSOU NGUESSO.

In tale occasione Confitarma e la società Bambini S.p.A., rappresentata dal Managing Director Riccardo Giannessi, hanno avuto l’onore di essere ricevuti personalmente dalla Ministre des PME e de l’artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo. Il Forum ha rappresentato, altresì, l’occasione per rinnovare i ringraziamenti all’Ambasciatore della Repubblica del Congo, Henri Okemba, per la preziosa assistenza che ha fornito alla Bambini S.p.A. negli ultimi mesi.

VAI ALLA NOTIZIA

Assemblea pubblica di Confindustria Assafrica & Mediterraneo

Roma, 30 gennaio 2024

Confitarma ha partecipato all’Assemblea Pubblica di Confindustria Assafrica & Mediterraneo dal titolo “Africa e Medio Oriente. Trasformazioni e traiettorie in un nuovo contesto globale”. Presenti, tra gli altri il Presidente della Banca Africana di Sviluppo, Akinwumi Adesina e il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Quest’ultimo, ha sottolineato in particolare che, nel quadro del nuovo Piano Mattei, presentato ieri dal Governo al vertice ItaliAfrica, sarà importante prevedere l’implementazione delle Autostrade del Mare tra Italia e paesi africani quale strumento necessario per il rafforzamento dell’interscambio.

VAI ALLA NOTIZIA

Imperdibile appuntamento con la Pasqua di Grimaldi Lines a Barcellona

Napoli, 30 gennaio 2024

Una pausa di relax in una delle città più vivaci d’Europa, comodamente raggiungibile navigando nel sole del Mediterraneo.

Con il sole che diventa più tiepido e le giornate che si allungano, è finalmente arrivato il momento di pensare alle vacanze di Pasqua! Per questo inizio di primavera Grimaldi Lines propone una vera pausa di relax dal grigiore dell’inverno in uno dei luoghi più vivaci ed iconici d’Europa: Barcellona, la grande città a misura d’uomo, con i capolavori del modernismo, la frequentatissima spiaggia della Barceloneta e lo stile di vita famoso in tutto il mondo.

La Pasqua a Barcellona di Grimaldi Lines Tour Operator, in programma dal 29 marzo al 3 aprile prossimi, è un’occasione da non perdere. Si tratta di una vacanza di 5 giorni con la collaudata formula dell’hotel on board: partenza da Civitavecchia (o da Porto Torres il 30 marzo) a bordo della moderna e accogliente ammiraglia Cruise Roma, dove si alloggerà con trattamento di pernottamento e prima colazione anche durante la sosta nella metropoli catalana. La nave offre infatti tutti i servizi necessari per un piacevole soggiorno: confortevoli cabine di ogni tipologia, 3 ristoranti, bar aperto h24, palestra e centro benessere con sauna e bagno turco, fast food esterno con solarium, sala bambini, grande salone centrale aperto giorno e notte, casinò e discoteca.

Durante la navigazione il tempo trascorrerà velocemente, grazie al programma di intrattenimento per adulti e bambini, ideato da Samarcanda Animazione appositamente per questa ricorrenza. Grande attenzione verrà riservata alle famiglie e, in particolare, agli ospiti più piccoli, che potranno scatenarsi nell’appassionante caccia alle uova e nelle lezioni di baby dance, oppure impegnarsi nella preziosa arte del riutilizzo con il laboratorio creativo ricicliamo in musica. A bordo della nave, sarà inoltre disponibile L’Attraccalibro, la mini-biblioteca per piccoli lettori con libri e fumetti, da noleggiare o leggere insieme agli animatori del miniclub.

Raggiunta Barcellona, tutti gli ospiti dell’evento potranno partire in autonomia alla scoperta dei tanti tesori che la città racchiude, oppure acquistare un’escursione di mezza giornata con bus e guida privata.

VAI ALLA NOTIZIA

Test1 Solutions visita la sede confederale

Roma, 29 gennaio 2024

Il 29 gennaio Alessandro Taini e Giorgia Bezzecchi, rispettivamente CEO e COO di T1 Solutions, impresa recentemente unitasi alla compagine associativa, hanno visitato la sede confederale incontrando il Direttore Generale Sisto e la squadra di Confitarma. “E’ stato un piacere scambiare idee e progetti con un’impresa giovane ma allo stesso tempo già ben posizionata” ha dichiarato il Direttore “Sono certo che l’ingresso di Test1 rappresenterà un’opportunità da entrambe le parti”.

T1 solutions è un PMI italiana che ha come mission la salvaguardia dell’ecosistema marino dal problema dell’oil spill. T1 ha sviluppato FoamFlex, una spugna poliuretanica brevettata in grado di assorbire idrocarburi fino a 30 volte il proprio peso, recuperando elevati quantitativi di oli in poco tempo e nel pieno rispetto dei parametri della circular economy. Si tratta, infatti, di un prodotto riutilizzabile sino a 200 volte e consente non solo di recuperare l’olio fuoriuscito, ma anche di rimetterlo in produzione. FoamFlex, nello shipping, si configura come una soluzione innovativa che non solo sia in linea con la richiesta globale di una transizione green, ma prometta anche risparmi economici e una significativa riduzione dell’impatto ambientale. FoamFlex è una tecnologia rivoluzionaria progettata per migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione delle fuoriuscite di oli (sia per le attività ordinarie di bordo che per la tutela verso sversamenti-smpep), promuovendo la protezione ambientale e la sostenibilità, rispondendo alle crescenti richieste di standard ambientali più elevati nel settore del trasporto marittimo, spinte da normative obbligatorie, requisiti ISO e una crescente consapevolezza dell’impatto sociale.

Assegnato l’Honorary Industrial Doctorate all’armatore Emanuele Grimaldi, Presidente dell’ICS

Dubai, 24 gennaio 2024

L’armatore Emanuele Grimaldi è stato insignito lo scorso 24 gennaio dell’Honorary Industrial Doctorate conferitogli da Aries – International Maritime Research Institute.

Mario Zanetti: “La squadra di Confitarma si presenta”

Roma, 23 gennaio 2024 – fonte Messaggero Marittimo

Mariella Amoretti: “Confitarma realtà poliedrica dove vivono le rappresentanze del mondo dello shipping”

Roma, 23 gennaio 2024 – fonte Messaggero Marittimo

Cesare d’Amico: “Da Suez passa il 45% dell’import export italiano”

Roma, 23 gennaio 2024 – fonte Messaggero Marittimo

Guido Grimaldi: “L’ ETS crea una distorsione mondiale”

Roma, 23 gennaio 2024 – fonte Messaggero Marittimo

Lorenzo Matacena: “L’Italia in ritardo di anni sulle infrastrutture portuali”

Roma, 23 gennaio 2024 – fonte Messaggero Marittimo

Emanuele Grimaldi: gli armatori mondiali di fronte alla crisi

Roma, 30 gennaio 2024 – fonte Messaggero Marittimo

FOCUS NAZIONALE

ASSOPORTI e SRM pubblicano

“Port Infographics” 2024

Napoli/Roma, 2 febbraio 2024

Continua la sinergia tra il mondo della portualità, rappresentato da Assoporti, e quello della ricerca economica rappresentato da SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), che realizzano una pubblicazione che punta alla visione immediata dei fenomeni e delle principali statistiche sul trasporto marittimo e sulla logistica, a livello nazionale e internazionale.

Attraverso l’uso di grafici e infografiche, con una nuova veste editoriale, sono messi in luce gli impatti degli eventi e degli accadimenti che stanno contribuendo a plasmare l’andamento economico e del commercio internazionale.

Il Rapporto contiene in anteprima esclusiva tutti i dati ufficiali dei porti italiani al III trimestre 2023.

PERFORMANCE DEL SISTEMA PORTUALE ITALIANO

– 360 milioni di tonnellate movimentate al III trim 2023 (lieve calo del 3% rispetto al III del 2022);

– Il Ro-Ro in crescita (+0,6%), calano container, rinfuse solide e liquide;

– Ottime performance per passeggeri e crociere (+16,4% e +54,4%);

– Il 37% dell’import export italiano nei primi 9 mesi del 2023 (254 miliardi di euro) è trasportato via mare; nel 2003 la quota era del 29%.

DINAMICHE DEGLI SCENARI INTERNAZIONALI

– Realizzato uno Speciale Mar Rosso con tutti i dati sul canale di Suez ed un confronto dei grandi canali (Suez-Panama);

– Tempi di attesa in porto delle navi: Italia ancora con un gap da colmare rispetto ai competitori esteri: 4,5 giorni medi di attesa per una nave rinfusiera contro 1,5 dei Paesi Bassi;

– Cina e Stati Uniti si confermano primi partner italiani rispettivamente per importazioni ed esportazioni marittime […].

VAI ALLA NOTIZIA

Il Presidente ASSONAT Luciano Serra: “I Porti turistici sono Servizi di supporto al trasporto marittimo e non Attività di intrattenimento”

Roma, 1 febbraio 2024

Il Presidente Luciano Serra: “I Porti turistici sono Servizi di supporto al trasporto marittimo e non Attività di intrattenimento”

Il Presidente di ASSONAT-Confcommercio Luciano Serra ha chiesto all’ISTAT una immediata revisione dei nuovi codici ATECO riguardanti i porti turistici.

Nella versione preliminare dell’ATECO 2025, infatti, le strutture dedicate alle attività di gestione di porti turistici vengono impropriamente inserite nella macro categoria dedicata alle Altre attività ricreative e di divertimento (codice 93.29).

“I porti turistici” – sottolinea Luciano Serra -“non svolgono attività di intrattenimento, per quanto all’interno di essi possano essere presenti attività economiche operanti in tale settore. I porti turistici prestano servizi di estrema importanza sotto il profilo dell’interesse pubblico e della collettività di supporto al trasporto marittimo e per vie d’acqua interne”. […].

VAI ALLA NOTIZIA

Il Dl Energia è legge: Pichetto, ora Italia più forte su sfide climatiche

Roma, 31 gennaio 2024

“Con la conversione in legge del Decreto Energia, oggi l’Italia è più forte nelle sfide climatiche”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, sull’approvazione in via definitiva, da parte del Senato, del Decreto Energia. “Il provvedimento – aggiunge il Ministro – accompagna le imprese nel loro percorso di decarbonizzazione, sviluppando tante filiere di energia rinnovabile che possono aiutarci al raggiungimento dei nostri obiettivi delineati dal PNIEC”. “Poniamo inoltre – conclude il Ministro – attenzione a questioni ambientali cogenti, come quelle relative alla gestione dei rifiuti, alla depurazione delle acque reflue, alla determinazione del deposito per i rifiuti radioattivi”. “Il Parlamento, che ringrazio, ha migliorato il testo. Un bel segnale – conclude Pichetto – per il Paese che presiede il G7 e che ha messo la crescita attraverso la sostenibilità al centro della propria azione”.

VAI ALLA NOTIZIA

PNRR: Pichetto, ok Ue a idrogeno per ‘hard to abate’ passo verso transizione

Roma, 31 gennaio 2024

Il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin è intervenuto sul via libera della Commissione alla misura di sostegno a investimenti per 550 milioni nei settori in cui è più difficile decarbonizzare: “Si sblocca istruttoria su progetti strategici”

Roma, 30 gennaio – “Il via libera della Commissione europea alla misura d’aiuto, attivata dal Ministero, per promuovere la sostituzione dei combustibili fossili con idrogeno rinnovabile nei settori industriali ‘hard to abate’, è un passo importante in direzione della transizione”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. Il regime di aiuto a sostegno degli investimenti, fino al 31 dicembre 2025, prevede un importo complessivo di 550 milioni di euro […].

VAI ALLA NOTIZIA

Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune

Roma, 29 Gennaio 2024

Si è tenuto a Palazzo Madama a Roma il Vertice “Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune”. Al termine dei lavori, le dichiarazioni alla stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il Presidente dell’Unione Africana, Azali Assoumani.

Questa mattina, dopo la cerimonia di accoglienza e il saluto istituzionale del Presidente del Senato, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto l’intervento di apertura.

A seguire, gli interventi del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, del Presidente dell’Unione Africana, Azali Assoumani, del Presidente della Commissione dell’Unione Africana Moussa Faki Mahamat, del Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, del Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite Amina Jane Mohammed. […].

VAI ALLA NOTIZIA

FOCUS INTERNAZIONALE

Zero Emission Shipping Fund proposal submitted to UN to deliver on shipping’s net zero targets

Londra, 1 febbraio 2024

The International Chamber of Shipping (ICS), the Commonwealth of The Bahamas, and the Republic of Liberia submit detailed proposal to UN IMO for a Zero Emission Shipping Fund to accelerate transition to net zero by 2050.

• Fund will incentivise accelerated production and uptake of zero GHG marine fuels and technologies and provide billions of dollars to support transition in developing countries.

• Governments urged to approve fit-for-purpose proposals to meet their commitment to adopt a maritime GHG emissions pricing mechanism in 2025.

The International Chamber of Shipping (ICS) has submitted a detailed, fit-for-purpose proposal to shipping’s global regulator, the UN International Maritime Organization (IMO), for a Zero Emission Shipping Fund (ZESF).

In recognition of the urgency to move forward with workable solutions to meet ambitious net zero targets, shipowners globally have agreed to mandatory contributions on ships’ greenhouse gas (GHG) emissions to raise billions of dollars annually. […].

VAI ALLA NOTIZIA

EU Innovation Fund is key to support the transition to zero-emission waterborne transport

Bruxelles, 1 febbraio 2024

300 participants attended the infoday regarding the EU Innovation Fund for the waterborne transport sector, showcasing the importance of support for the transition to zero-emission waterborne transport

Today, CLIA Europe, ECSA, ESPO, FEPORT, SEA Europe and WaterborneTP jointly organised the EU Innovation Fund infoday for the waterborne transport sector, co-organised by the European Commission. Approximately 300 participants from the broader waterborne transport sector (private and public stakeholders) attended the infoday, showcasing the commitment of the sector to engage and set sail for deploying solutions for societal challenges, while highlighting the need for financial support for the uptake of clean fuels and for the deployment of innovations to progress as fast as possible on the net-zero pathway. […]

VAI ALLA NOTIZIA

UNCTAD raises alarms on escalating disruptions to global trade due to the geopolitical tensions and climate change affecting the world’s key trade routes

Geneva, Switzerland, 26 January 2024

The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) has expressed profound concerns over the escalating disruptions in global trade, particularly stemming geopolitical tensions affecting shipping in the Black Sea, recent attacks on shipping in the Red Sea affecting the Suez Canal and the impact of climate change on the Panama Canal

UNCTAD underscores the critical role maritime transport plays as the backbone of international trade, responsible for over 80% of the global movement of goods.

Trade disruption in the Black Sea, the Panama Canal and the Suez Canal routes.

The recent attacks on Red Sea shipping, coupled with existing geopolitical and climate-related challenges, have given rise to a complex crisis affecting key global trade routes.

UNCTAD estimates that the weekly transits going through the Suez Canal decreased by 42% over the last two months. […].

VAI ALLA NOTIZIA

L’UE e gli USA fanno il punto sulla cooperazione commerciale e tecnologica

Washington DC, 30 gennaio 2024

Oggi l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno tenuto la quinta riunione del Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia (TTC) a Washington D.C. La riunione ha consentito ai ministri di fare il punto sui progressi dei lavori del TTC e di fornire orientamenti politici sulle priorità fondamentali per la prossima riunione ministeriale del TTC, che si terrà in Belgio in primavera.

Il TTC è il principale forum per una stretta cooperazione sulle questioni commerciali e tecnologiche transatlantiche. È stata copresieduta dalla vicepresidente esecutiva della Commissione europea Margrethe Vestager, dalla vicepresidente esecutiva della Commissione europea Valdis Dombrovskis, dal segretario di Stato americano Antony Blinken, dalla segretaria al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo e dal rappresentante degli Stati Uniti per il commercio Kaand Tai, cui hanno partecipato il commissario europeo Thierry Breton. […].

VAI ALLA NOTIZIA

La Commissione propone nuove iniziative per rafforzare la sicurezza economica

Bruxelles, 24 gennaio 2024

La Commissione ha adottato cinque iniziative per rafforzare la sicurezza economica dell’UE in un momento caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e profondi cambiamenti tecnologici. Il pacchetto rafforza la sicurezza economica dell’UE, sostenendo nel contempo l’apertura del commercio, degli investimenti e della ricerca per l’economia dell’UE, in linea con la strategia europea di sicurezza economica del giugno 2023.

Le proposte odierne fanno parte di un più ampio approccio a tre pilastri volto a garantire la sicurezza economica dell’UE attraverso la promozione della competitività dell’UE, la protezione dai rischi e il partenariato con la più ampia gamma possibile di paesi per promuovere interessi condivisi in materia di sicurezza economica. […].

VAI ALLA NOTIZIA

SOCIETÀ DI SERVIZI DI CONFITARMA

LE NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE DEL MARE

LEGGI L’ULTIMO FLASH

CONFITARMA ADERISCE A

