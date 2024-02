[Comune Palermo] Dichiarazione consigliere comunale Giovanna Rappa -“FUORI DAL GIRO” contro le dipendenze – Foto

(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 Si inoltra la dichiarazione del consigliere comunale Giovanna Rappa

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“Provo grande soddisfazione per la partenza del secondo camper che sarà

attivo già da domani e ogni fine settimana in Piazza Politeama, luogo di

grande aggregazione giovanile, per cercare di prevenire ogni tipo di

dipendenza (alcool droghe). Fenomeno purtroppo sempre più dilagante tra i

minori della città di Palermo.

E’ proprio da loro che bisogna partire, per avere una città migliore

domani. Fondamentale è il lavoro che si sta facendo in sinergia tra

Istituzioni, Terzo Settore e Asp”.

Foto

[image: 0adecfe5-b8b3-4292-8caf-687c51419d7a.jpeg]