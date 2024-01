(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA, CASINI-LEONCINI (IV): FIGURA GARANTE DEGLI ANIMALI SIA INSERITA NELLO STATUTO

Roma, 31 gennaio 2024 – “ Dopo più di un anno dalla scadenza dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina del Garante per il benessere e la tutela degli animali, il Campidoglio non ha ancora individuato nessun nome. Si tratta, a nostro giudizio, di una grave mancanza perché l’istituzione di questa figura rappresenta un passaggio importante nel processo di rilancio della Capitale. Per quale motivo il procedimento amministrativo si è completamente arenato e quali azioni la Giunta intende portare avanti per uscire da questa inspiegabile impasse? Abbiamo appena protocollato un’interrogazione rivolta all’Assessora Alfonsi, proprio per avere maggiori informazioni in merito. Ma intendiamo andare oltre. Riteniamo infatti che l’inclusività e la difesa dei diritti degli animali debbano tornare a essere le cifre distintive di questa città e proponiamo che la figura del Garante sia inserita nello Statuto di Roma Capitale. Faremo tutti i passaggi istituzionali necessari per raggiungere al più presto l’obiettivo. Vogliamo in questo modo sottrarre la figura del Garante alla volubilità della politica e darle la centralità e la dignità che merita”. Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

