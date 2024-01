(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 ENIT IN BIT 2024: L’ITALIA E LE NUOVE STRATEGIE PER UN MADE IN ITALY VINCENTE ALL’ESTERO

ENIT IN BIT 2024 PRESENTA TUTTI I TREND DELLA NUOVA INDUSTRIA DEL TURISMO TRA SECONDA RIVOLUZIONE DIGITALE, CAMBIAMENTO CLIMATICO E L’AVANZARE DELL’OUTDOOR

L’ITALIA E LE NUOVE STRATEGIE PER UN MADE IN ITALY VINCENTE ALL’ESTERO

VERSO UN OSSERVATORIO ECONOMICO SULLA MEETING INDUSTRY

Enit in Bit a Milano dal 4 al 6 febbraio 2024 presenta tutti i trend della nuova industria del turismo italiano alle prese con la seconda rivoluzione digitale, l’avanzare del cambiamento climatico e dell’outdoor. L’Agenzia Nazionale del Turismo, con un ciclo di oltre 10 conferenze presenta, con i partner istituzionali e tecnici tra cui Maeci, Federcongressi, Fs, Trenitalia, Unioncamere/Isnart, Touring Club, Fondazione Sant’Agata, e tutti gli enti locali, le nuove prospettive e trend del settore.

Grande attenzione allo sviluppo di strategie di promozione del made in Italy attraverso un modello di commercializzazione innovativo nonché l’apertura di nuovi percorsi e cammini con il potenziamento delle infrastrutture relative.

La meeting industry vive un momento di espansione e si getteranno le basi dell’osservatorio economico del comparto per programmare in modo sempre più capillare e sistematica l’attrattività e le potenzialità italiane in termini di ospitalità.

Con esperti del settore tra cui personalità dell’Università Bocconi si orienta l’offerta turistica alla luce delle misurazioni degli impatti del cambiamento climatico nel turismo nonché analizzati i nuovi strumenti messi a disposizione degli operatori del comparto anche nell’ottica della sostenibilità e dei progetti europei e del turismo delle radici di cui Enit è capofila.

“il nostro Paese è consapevole dell’importanza strategica del settore e che intende investire e promuovere la sua crescita. La partecipazione alla Bit è un modo per dimostrare che l’Italia è sempre pronta ad accogliere i turisti internazionali, offrendo loro esperienze indimenticabili e garantendo la massima qualità dei servizi.

Prendere parte ad appuntamenti così vivacizzanti per il settore è cogliere l’opportunità di promuovere le meraviglie del nostro Paese, di sostenere un turismo sostenibile e responsabile, di creare nuove alleanze e di dimostrare l’impegno nei confronti del settore turistico italiano. Prendere parte alla Bit significa mettere in mostra il meglio dell’Italia e contribuire alla sua crescita economica e sociale” commenta Ivana Jelinic Presidente e Ceo Enit

Programma ENIT Agenzia Nazionale del Turismo

BIT 4-6 febbraio 2024

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024

c/o Stand ENIT Pad.3 B113 C118

* 14.00 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – Fondazione FS Italiane, intervista

RELATORI: Ivana JELINIC AD e Presidente ENIT, Luigi CANTAMESSA Direttore generale della Fondazione FS Italiane

Abstract: L’AD di ENIT Ivana JELINIC intervista Luigi CANTAMESSA Direttore generale FS

* 15.00 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – Unioncamere/Isnart, conferenza di presentazione dati e attività congiunte

RELATORI: Introduzione a cura di Sandro PAPPALARDO Consigliere ENIT Rappresentante delle Regioni, ne discutono Loretta CREDARO Presidente ISNART, Maria Elena ROSSI Direttore Marketing e Promozione ENIT

* : Presentazione attività di studio 2024 e dati chiusura 2023

* 15.30 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – GiVi “La promozione dell’Italia e la commercializzazione, un modello innovativo”

RELATORI: Introduzione a cura di Sandro PAPPALARDO Consigliere ENIT Rappresentante delle Regioni, ne discutono Maria Elena ROSSI Direttore Marketing e Promozione ENIT, Paolo Bertagni Presidente GiVi, Prof. Andrea Guizzardi Università di Bologna

* : Presentazione del modello e dei risultati dello studio pilota

* 16.00 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – Federcongressi “Verso un osservatorio economico sulla Meeting Industry”

RELATORI: Introduzione a cura di Sandro PAPPALARDO Consigliere ENIT Rappresentante delle Regioni, ne discutono Maria Elena ROSSI Direttore Marketing e Promozione ENIT, Gabriella GENTILE Presidente FEDERCONGRESSI, Elena DI RACO Responsabile Ufficio Studi ENIT

* : Presentazione del modello, primi risultati e attività 2024

* 16.30 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – Fondazione Sant’Agata – Per una misurazione degli impatti del cambiamento climatico nel turismo