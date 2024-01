CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, MARTEDì 30 GENNAIO 2024

(AGENPARL) - ROMA, 29 Gennaio 2024 - 👉9,30 Interrogazioni

👉12 Tra i punti all’ordine del giorno: dl Superbonus, dl Maestro dell’arte della cucina italiana, discussione su relazione programmatica relativa alla partecipazione dell’Italia all’UE nel 2023, seguito della discussione della mozione Caso per revoca nomina a Sgarbi

COMMISSIONI

👉10 e 13.30_Lavoro – Disposizioni in materia di lavoro, audizioni (fra gli altri Confcommercio e Confesercenti)

👉10.30_Cultura – Audizioni su servizi media audiovisivi (fra gli altri: Giacomo Lasorella, presidente AGCOM)

👉13_Affari esteri Camera e Senato – Sala Mappamondo, Audizione del Ministro Tajani su Consiglio Affari esteri Ue e Presidenza G7

👉13.30_Attività produttive – Indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale: audizioni (Fondazione Bruno Kessler, Associazione Italia Digitale, Asstel Confindustria, Thales Alenia Space)

👉13.40_Affari sociali – Audizioni su medicina dell’emergenza-urgenza e pronto soccorso

👉13.45_Periferie – Indagine conoscitiva su degrado condizione minori

👉14_Affari costituzionali – Separazione delle carriere nella magistratura, audizioni

👉Dopo le 14_Ambiente – Interventi infrastrutturali per presidenza italiana del G7 (referente)

CONFERENZE STAMPA (https://webtv.camera.it/conferenze_stampa)

👉 10 Le proposte di Azione sulla giustizia e sulla regolamentazione dei conflitti di interesse. Matteo Richetti

👉 11.30 Terzo Settore. Maria Chiara Gadda

👉 13 Mercato digitale e tutela consumatore. Andrea Caroppo (con collegamento da remoto)

👉 17,30 Imprenditoria passato e presente. Mirco Carloni

EVENTI

👉 15 convegno “Il Piano Mattei. Occasione di resilienza e investimenti italiani in Africa nel settore pubblico e privato”. On. Colucci

👉 15 convegno in occasione della Giornata europea protezione dei dati personali 2024 “Violenza della rete, violenza nella rete”. Garante per la protezione dei dati personali

👉16,30 sala del Cenacolo. Inaugurazione della mostra “Madre Cabrini e gli angeli pellegrini” di Meo Carbone. On. Di Sanzo. Partecipa Vicepresidente Ascani. (https://webtv.camera.it/evento/24400)

👉 17,30 sala della Regina. Presentazione del libro “Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”, di Roberto Speranza. Partecipa Vicepresidente Ascani (https://webtv.camera.it/evento/24399)