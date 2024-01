(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 *Manifestazione Ex Ilva. Pd: “Siamo accanto a lavoratori e imprese”*

“Il Partito Democratico non può che essere accanto a coloro che domani

saranno per strada per manifestare quanto sia complicato vivere il momento

attuale se si è in qualche modo legati, direttamente o indirettamente, alle

sorti della grande industria, da qualunque parte ci si trovi. Ed è chiaro

che, sul territorio ionico, per la considerevole portata della vertenza, è

quasi impossibile non essere raggiunti in qualche modo dalle ripercussioni

della stessa. Infatti, non a caso, domani parteciperanno all’iniziativa

insieme sindacati, in rappresentanza dei tanti lavoratori in difficoltà, e

imprenditori. Ripetuti segnali negli ultimi giorni fanno pensare che si

stia andando verso lo spegnimento della fabbrica, senza che intanto ci sia

un progetto per dare risposte a lavoratori, al tessuto imprenditoriale

locale e alla comunità. Si sovrappongono gli interessi delle varie

categorie, e diventano uno solo. In un momento di estrema delicatezza come

questo, il Partito Democratico, non può che essere accanto a chi sta

lottando per ottenere il riconoscimento concreto del diritto a lavorare e a

operare in condizioni di stabilità, e conferma così l’ impegno assunto e

dimostrato concretamente in tante circostanze e a diversi livelli

istituzionali. Quello che accade a Taranto da tempo immemore ormai ha il

sapore della beffa: ai problemi ambientali che non sembrano andare verso

una risoluzione, si consideri che la decarbonizzazione al momento sembra

essersi arenata, si aggiunge l’attività dello stabilimento che va pian

piano esaurendosi. Lo scenario è drammatico, come ogni volta in cui in cui

in affanno è l’economia, quindi le famiglie chiamate a fare i conti con il

quotidiano.

Si attende intanto risposta da parte di Acciaierie d’Italia alla richiesta

dei commissari, che ritengono necessaria una ispezione, di un aggiornamento

circa lo stato attuale del funzionamento degli impianti”.

*Federazione Provinciale Pd Taranto Unione Comunale Pd Taranto*