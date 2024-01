Fwd: Spettacolo carcere Rebibbia “Credo ancora nelle favole”

(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 Il giorno 31 Gennaio 2024 presso Casa di Reclusione Rebibbia Roma

andrà in scena lo spettacolo teatrale “Credo ancora nelle favole”

messa in scena è il frutto del lavoro del laboratorio di teatroterapia

che coinvolge detenuti comuni afferenti alla sezione media sicurezza.

L’attività è condotta dalla Dott.ssa Irene Cantarella, ideatrice del

progetto insieme alla Dott.ssa Sandra Vitolo, entrambe psicologhe e

psicoterapeute.

Sul palcoscenico gli attori detenuti si esibiranno

eccezionalmente con figli e familiari per rappresentare emozioni

realmente vissute e frammenti di vita, cosi come raccontate nel copione

interamente autobiografico.

il lavoro teatrale è oggettivazione scenica

del percorso terapeutico compiuto sull’affettività.

In particolare, è

stato affrontato il tema della paternità reclusa e delle dinamiche

familiari connesse al reato con le sue conseguenze: da qui la scelta

significativa di coinvolgere nella rappresentazione teatrale tutti i

componenti delle famiglie dei ristretti.

Lo spettacolo, inoltre, tocca

argomenti relativi alla dimensione di coppia, cosi come vissuta dai

detenuti all’ interno del carcere e da mogli e compagne all’ esterno;

queste si sono impegnate in un percorso di rivisitazione delle modalita

relazionali utilizzate con il partner che si sono concretizzate, il più

delle volte nel passato, in atteggiamenti giustificanti legati al

coinvolgimento affettivo-emotivo.

La costruzione del copione è stata

frutto degli incontri di analisi introspettiva effettuata con i singoli

protagonisti e condivisa, successivamente, nella dimensione gruppale.

Analogo lavoro terapeutico è stato esteso ai nuclei familiari, con

incontri collettivi a cadenza mensile, che danno data luogo alla

costruzione di un gruppo attivamente coinvolto, all’ interno del quale

si sono condivise le vicende personali, intime emozioni e le incertezze

sul futuro.

II percorso laboratoriale, così realizzato, ha stimolato

la rivisitazione critica delle proprie scelte di vita e l’individuazione

di risorse interiori per adottare soluzioni funzionali al processo di

crescita personale.

II coinvolgimento delle famiglie ha raccontato come

anche queste, universo affettivo del detenuto, siano costrette loro

malgrado a scontare una condanna. II lavoro psicologico si è

concretizzato anche nella riorganizzazione di responsabilità più

adeguate ai ruoli di ciascuno, gettando le basi per un positivo ritorno

alla vita sociale.

Le vicende portate in scena narrano dell’uomo, non

gia detenuto e del suo riscoprirsi persona all’interno dell’istituzione

totale. Storie di fragilità e di solidarietà, storie di ricerca di

un’identita diversa oltre l’etichetta deviante; percorsi di affermazione

della dignità umana, per mettersi in gioco anche di fronte ad un

pubblico esterno.

II materiale autobiografico offerto dai detenuti

della Casa di Reclusione Rebibbia e dalle loro famiglie è stato raccolto

e riadattato teatralmente dalle promotrici del progetto e conduttrici

del laboratorio che hanno curato e coordinato la direzione artistica

della rappresentazione scenica.

L’evento teatrale, insieme ad attivita

di backstage, rielaborato in chiave cinematografica ed intervallato

dalle interviste ai protagonisti sul valore che l’attività di

teatroterapia riveste per ciascuno, diventeranno un docufilm diretto dal

regista Amedeo Staiano.

Il Documentario si snoderà tra la loro

quotidianità e quella delle loro famiglie nella vita esterna

all’istituto, e ha come focus principale la sensibilizzazione di un

pubblico giovanissimo.

Il progetto audiovisivo è esclusivamente a

sfondo sociale, autoprodotto e senza scopo di lucro, si sottolinea che

tutta la catena produttiva e realizzativa, unitamente alle figure

professionali interessate è strutturata su un principio gratuito

volontario solidale, vede l’appoggio morale e operativo di diverse

aziende del settore.

Parteciperà in concorso e fuori concorso a diversi

Festival Nazionali e Internazionali, possibili passaggi televisivi e

sopratutto ha come obiettivo il coinvolgimento di giovani spettatori,

quindi proiezioni in Scuole, Associazioni, Manifestazioni dedicate a

tematiche sociali, sul concetto dell’uso gratuito e non della vendita