CONTIENE FOTO# CONTROLLI DEI CARABINIERI DI SUBIACO NEI COMUNI DI COMPETENZA NELLA VALLE DELL’ANIENE.

(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

CONTROLLI DEI CARABINIERI DI SUBIACO NEI COMUNI DI COMPETENZA NELLA VALLE

DELL’ANIENE.

I Carabinieri della Compagnia di Subiaco, negli ultimi giorni, hanno svolto

una serie di servizi di controllo del territorio, mirati al contrasto di

ogni forma di illegalità e degrado nei territori di competenza dei Comuni

alle porte di Roma.

Nell’arco serale e notturno, i Carabinieri sono stati impegnati in verifiche

presso i centri abitati, al fine di prevenire e reprimere reati contro il

patrimonio.

Dispiegate numerose pattuglie che hanno anche eseguito posti di controlli

lungo le principali vie di comunicazione da e verso la Capitale.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato in totale 508

persone e eseguito verifiche su 291 veicoli.

Nel mirino dei Carabinieri della Stazione di Subiaco sono finiti anche i

fenomeni del lavoro irregolare e, in questo contesto, unitamente ai colleghi

del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno condotto accertamenti

presso un cantiere edile in contrada Sant’Angelo, che hanno portato alla

denuncia del titolare, un 46enne del posto. I Carabinieri hanno riscontrato

che i ponteggi allestiti nel cantiere erano privi di adeguati parapetto e

presentavano cumuli di materiali ivi depositati e la presenza di tre

lavoratori in nero non risultanti dalle documentazioni obbligatorie, non

sottoposti a visite mediche ed alle attività di formazione ed informazione

previste dalla legge. Il 46enne è stato sanzionato per complessivi 18.600

euro con sospensione dell’attività imprenditoriale.

I Carabinieri della Stazione di Gerano, invece, unitamente ai colleghi del

Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma, hanno controllato alcune

attività commerciali nei comuni di Cerreto Laziale (RM) e Gerano (RM),

sanzionando la legale responsabile di un agriturismo per la presenza di

alimenti privi di informazioni sulla tracciabilità e il titolare di un bar

per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp e gravi

carenze igienico-sanitarie. Elevate in totale sanzioni per 2.500 euro e

sequestrati 20 kg di alimenti priva di informazioni sulla tracciabilità.

A Vallepietra (RM), infine, i Carabinieri della locale Stazione hanno

denunciato un uomo, 48enne, e due donne, di 50 e 58 anni, residenti

nell’area dei Castelli Romani e tutti già noti per precedenti reati, che, a

seguito della querela presentata dalla titolare di una rivendita di

oggettistica sacra e souvenir in località Cimata, sono stati identificati,