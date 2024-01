AGENDA DI DOMANI, LUNEDì 29 GENNAIO 2024

(AGENPARL) - ROMA, 28 Gennaio 2024 - AULA

👉9.30 discussioni generali: dl Superbonus, pdl Manifestazioni rievocazione storica, pdl Lavoratori affetti da malattie oncologiche; mozioni Medio Oriente; pdl Commissioni inchiesta Covid

COMMISSIONI

👉Ore 12_Periferie_ Audizione dei consulenti della Commissione Nicola Picco, architetto, e Laura Ricci, professoressa di Urbanistica, Università La Sapienza

👉Ore 15_Agricoltura_ Attività venatoria, audizioni di WWF, LIPU – Birdlife Italia, Ente nazionale protezione animali (ENPA), Legambiente (in videoconferenza), Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA) (in videoconferenza) e Lega nazionale per la difesa del cane (LNDC), di Agrinsieme e Coldiretti

EVENTI

👉Ore 10 sala del Refettorio. Convegno “Arti e professioni dell’Eccellenza italiana. Premio Wella migliori saloni italiani”. On. Pastorella

👉Ore 11 sala Matteotti. Convegno “Il superamento dei campi rom in Italia”. On. Magi

👉Ore 15 aula dei gruppi parlamentari. Convegno “Il ddl Made in Italy e la legge di bilancio 2024”. Gruppo Misto

CONFERENZE STAMPA

👉Ore 10 Nuovi ingressi in Azione. On. Elena Bonetti, Carlo Calenda, Ettore Rosato.

👉Ore 11.30 Verso una sanità pubblica guidata dalla longevità. On. Carmen Di Lauro

👉Ore 14.30 Ombre sul Piano Mattei. Angelo Bonelli

👉Ore 17,30 Il Lazio club Montecitorio celebra i 50 anni dal primo scudetto. Questore Paolo Trancassini