2° Comunicato stampa del 28.01.2024

(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

MARCIANISE. SORPRESO CON 20 DOSI DI HASHISH. PUSHER ARRESTATO DAI

CARABINIERI.

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

il 27enne di Capodrise sorpreso dai carabinieri della sezione Radiomobile

della Compagnia di Marcianise in possesso di 20 dosi di Hashish.

I militari dell’Arma, durante il servizio d’istituto, nel transitare in via

Foglia, a Marcianise, hanno notato il giovane che alla loro vista si è

velocemente allontanato facendo ingresso in un circolo privato dove vi erano

diverse persone. Rincorso e raggiunto dai carabinieri, a seguito di

perquisizione, è stato trovato in possesso di 20 dosi di Hashish per un peso

complessivo di gr. 100 circa, di un bilancino di precisione, di materiale

per il confezionamento e della somma contante di euro 70.

Nella stessa circostanza, i militari dell’Arma hanno anche individuato e

segnalato alla Prefettura un assuntore di sostanza stupefacente.

L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.