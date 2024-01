Prosperius-Villa Cherubini, presidio Cgil spostato da lunedì a martedì

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

Firenze, 27-1-2024 – Nella serata di ieri è arrivata la conferma che l’azienda Prosperius Villa Cherubini e suoi professionisti hanno raccolto l’invito per la data e l’ora proposte da Regione Toscana per la partecipazione (il 30 gennaio) al tavolo di unità di crisi.

Il nostro presidio, fissato per il giorno lunedì 29 gennaio davanti a Villa Cherubini in via San Domenico a Firenze, si sposta pertanto a martedì 30 gennaio in Piazza Duomo (sempre a Firenze) a sostegno della vertenza.

**/Firmato: Cgil, Fp, Filcams, Nidil Firenze /*******

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze*

