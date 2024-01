[Comune Palermo] Inaugurazione anno giudiziario. Dichiarazione del sindaco Lagalla

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 “La magistratura sarà sempre un caposaldo della nostra democrazia. Il mio

plauso va all’instancabile attività giudiziaria per contrastare la mafia e

ogni forma di criminalità. Oggi, più che mai, è strategica ogni forma di

collaborazione istituzionale per fronteggiare qualsiasi tentativo di

infiltrazione di Cosa nostra nella pubblica amministrazione e per fornire

un servizio in favore dei cittadini, in particolare i più fragili, come

dimostra il protocollo appena firmato tra la Città Metropolitana e il

Tribunale di Palermo che istituisce sportelli di prossimità nei Comuni per

l’accesso semplificato alla giustizia. Nel giorno dell’inaugurazione

dell’anno giudiziario il mio augurio di buon lavoro alla magistratura del

Distretto di Palermo e all’Avvocatura per il suo prezioso contributo”.

Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo