(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Monterotondo

Comunicato Stampa

MONTEROTONDO – CARABINIERI SEQUESTRANO ARMI AD ARIA COMPRESSA UTILIZZATE PER

ESPLODERE ALCUNI COLPI.

MONTEROTONDO (RM) – Nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi

presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento –

indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con

sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca

costituzionalmente garantito, si comunica che, nella mattinata odierna, i

Carabinieri della Compagnia di Monterotondo sono intervenuti presso il

locale liceo statale “Gaio Valerio Catullo” dove, poco prima, una donna

54enne e suo figlio 20enne avevano esploso alcuni colpi da una pistola ed un

fucile ad aria compressa, rinvenuti e sequestrati dai militari. I due sono

stati deferiti alla Procura della Repubblica di Tivoli per lesioni personali

ed esplosioni pericolose.

260124

