Banca d’Italia – Fabio Panetta interviene alle 8:30 (ora italiana, CET) alla conferenza internazionale ‘Ten Years with the Euro’ a Riga

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Buongiorno,

Si informa che alle ore 8:30 (ora italiana, CET) il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta terrà un keynote speech alla conferenza internazionale ‘Ten Years with the Euro’, organizzata dalla Commissione Europea e dalla banca centrale lettone (Latvijas Banka) per celebrare il decimo anniversario dell’adozione dell’euro in Lettonia.

Il Governatore parteciperà inoltre a un panel di discussione sul ruolo internazionale e sulla dimensione digitale dell’euro in un mondo in rapida evoluzione.

Qui il programma dell’evento.

Il testo del discorso sarà distribuito appena il Governatore inizia parlare.