Agenda Confitarma 26 gennaio 2024

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Visualizza la versione online

[Logo]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_cdd67c45396a9ca28cf558a84c81f9ee92e10bfda0531e50863a858d1a7ca03c/images/titolo_2701c.jpeg]

26 gennaio 2024

IN EVIDENZA

MEDIA DAY CONFITARMA

23 GENNAIO 2024

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_8a3e034c219b27d8b224f8548fd879d76e7a5cd36ff7ee1fc9f564c2e03714b2/images/linkedin.jpg]

Si è svolto il 23 gennaio 2024 a Roma il Media Day di Confitarma, alla presenza del Presidente Mario Zanetti, dei Vice Presidenti Mariella Amoretti, Cesare d’Amico, Guido Grimaldi, Lorenzo Matacena e del Direttore Generale Luca Sisto.

L’evento è stato voluto per presentare la nuova squadra di Presidenza e le azioni prioritarie per affrontare le principali sfide che attendono nel breve e medio periodo l’armamento italiano e il Paese.

“Sono orgoglioso di guidare l’associazione che da 123 anni rappresenta un settore fondamentale e strategico per l’economia e l’industria nazionali. Confitarma rappresenta oggi il 70% dell’industria armatoriale italiana che opera una flotta mercantile diversificata in tutti i settori necessari per il Paese” – ha sottolineato in apertura il Presidente Mario Zanetti.

“La composizione della squadra di Confitarma rappresenta le diverse anime dello shipping” – ha aggiunto il Presidente Zanetti.

“Il nostro programma si riassume in una parola: competitività.

Contribuire alla competitività dello shipping significa contribuire in modo decisivo alla competitività e all’economia dell’intero Paese.

I principali driver sui quali ci concentreremo sono 4:

– adeguamento legislativo e amministrativo

– green transition

– capitale umano e formazione

– sicurezza”.

Il Presidente Mario Zanetti ha presentato la squadra e le azioni prioritarie per l’armamento italiano

Il Presidente Mario Zanetti ha presentato i 4 principali driver dell’azione di Confitarma, all’insegna della competitività:

🎯 ADEGUAMENTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO

“Le nostre imprese, le nostre navi, i nostri equipaggi hanno bisogno di essere supportati in un processo di adeguamento ai nuovi contesti competitivi che in Italia non è più rinviabile. È fondamentale il percorso di modernizzazione burocratica e amministrativa e di digitalizzazione, in un momento epocale come l’estensione del Registro Internazionale.

Due cose su tutte: auspichiamo una rapida approvazione del Disegno di Legge Malan in discussione al Senato e continuiamo il lavoro proficuo aperto con le istituzioni, in particolare il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che ringrazio, per la semplificazione delle procedure e della Bandiera italiana”.

🎯 GREEN TRANSITION

“Le risorse finanziarie private, da sole, non sono sufficienti a sostenere, ricerca e innovazione per lo shipping per rispondere alle importantissime sfide della decarbonizzazione. È necessario che l’Italia, come gli altri Paesi marittimi, sostenga le sue imprese in questo sforzo.

L’inclusione del trasporto marittimo nel sistema ETS rischia di affossare la competitività del settore. Bisogna agire subito.

Decreto Flotte. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per cercare una soluzione a una impasse evidente. Per questo abbiamo aperto un tavolo di lavoro con Fincantieri per individuare le migliori soluzioni per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace per la transizione green dello shipping”.

🎯 CAPITALE UMANO E FORMAZIONE

“Il lavoro marittimo rappresenta una componente preziosa e fondamentale delle nostre imprese. Stiamo vivendo una fase di carenza di personale ed è prioritario portare avanti il lavoro di semplificazione e aggiornamento della normativa che disciplina l’accesso alle professioni del mare. Così come proseguire nel percorso di valorizzazione delle opportunità occupazionali che l’Economia del Mare offre, già a partire dalle scuole”.

🎯SICUREZZA

“Come ci avete sentito dire spesso “un mare insicuro è un mare costoso”.

La sicurezza della navigazione è fondamentale per la competitività dell’industria dei trasporti marittimi e del Paese. E questo è ancor più evidente oggi nella delicata situazione del Mar Rosso. Ringraziamo la Marina Militare e il Governo italiano che hanno accolto con immediata tempestività l’appello di Confitarma e degli armatori inviando prima Nave Fasan e ora Nave Martinengo nell’area”.

L’intervento di Mariella Amoretti, Vice Presidente con delega all’organizzazione e al bilancio

“Una delle nostre priorità è la gestione, soprattutto nella prima delicata fase di applicazione dell’estensione del Registro Internazionale, di tutta la parte lavoristica, fiscale, previdenziale e assistenziale con i Ministeri e gli Istituti competenti.

Si tratta di una rivoluzione nel settore che rappresenta un forte vettore di competitività per l’industria dei trasporti marittimi nazionale, voluto dall’Ue.

Ci teniamo a ringraziare il MIT e la Direzione per il grande lavoro svolto e la professionalità dimostrata”.

L’intervento di Cesare d’Amico, Vice Presidente e Presidente del Gruppo Cyber/Maritime Security

“In Confitarma è stato aperto il primo tavolo sul problema della pirateria marittima che ha portato nel 2011 all’emanazione di una Legge fondamentale per garantire la sicurezza dei traffici e dei nostri equipaggi. Oggi le nostre istituzioni, Governo e Marina Militare, che ringrazio ancora, hanno saputo reagire prontamente alla nuova minaccia nel Mar Rosso anche grazie a questa esperienza maturata nella medesima area. Guardiamo con attenzione all’evoluzione della situazione, consapevoli che per tutti noi il bene primario è la salvaguardia dei nostri equipaggi che sono addestrati per lavorare non per fare la guerra”.

L’intervento di Guido Grimaldi, Vice Presidente con delega al marketing associativo

“Sono onorato di aver ricevuto la delega per far crescere la nostra importante confederazione che è la casa degli armatori italiani.

C’è un lavoro importante da continuare nel Paese, anche sotto il profilo culturale, in quanto il mare per troppo tempo non è stato considerato per il giusto valore che ha.

In qualità di presidente del Gruppo Tecnico Transizione ecologica di Confitarma non posso non sottolineare l’impatto enorme che l’ETS avrà sul trasporto marittimo, così come, se non di più, la FuelEU Maritime. L’Italia deve incidere di più in Europa su temi di competitività così importanti”.

L’intervento di Lorenzo Matacena, Vice Presidente e Presidente GT Trasporti e logistica corto raggio e autostrade del mare

“È fondamentale che gli armatori siano coinvolti nell’iter di definizione delle infrastrutture portuali, specialmente per ciò che riguarda quelle propedeutiche alla transizione green.

L’infrastrutturazione dei porti italiani è storicamente in ritardo, ma ci sono molte risorse disponibili per gli investimenti nelle infrastrutture necessarie per permettere alle navi di utilizzare carburanti alternativi e per il cold ironing. Dalla realizzazione di una infrastruttura di combustibili alternativi adeguata e tarata sulle reali esigenze delle navi, dipenderà la competitività dell’intero sistema marittimo-portuale nazionale”.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]

Roma, 30 gennaio

Confindustria Assafrica & Mediterraneo “Assemblea pubblica: Africa e Medio Oriente. Trasformazioni e traiettorie in un nuovo contesto globale”

Per Confitarma parteciperà Diana Gentili del Servizio Affari generali

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]

Rapallo, 2/3 febbraio

Propeller Club Genoa e Telenord “Shipping, Transport& Intermodal Forum”

Per Confitarma interverrà il Direttore Generale Luca Sisto

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]

Sanremo, 6/10 febbraio

Roma, 28/29 febbraio

SIOI Arctic and Mediterranean: new assets for energy security and strategic balances”

Genova, 11/14 marzo

CLIA Cruise Week – Europe 2024

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]

Verona, 12/15 marzo

ALIS “LetExpo 2024”

Gaeta, 10/13 aprile

Blue Foum Italia “3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare”

Atene, 3/7 giugno

Posidonia 2024

Napoli, 30 settembre – 5 ottobre

Naples Shipping Week 2024

NOTIZIE DAL MONDO CONFITARMA

SPECIALE CRISI NEL MAR ROSSO

La7 – Intervista al Presidente Mario Zanetti su Coffee Break

[CRISI IN MAR ROSSO – INTERVISTA AL PRESIDENTE DI CONFITARMA MARIO ZANETTI SULLA]

TG1 – Intervista al Vice Presidente Cesare d’Amico

[CRISI MAR ROSSO – TG1 INTERVISTA AL VICE PRESIDENTE DI CONFITARMA CESARE d’AMICO]

SKYTG24 – Intervista al Vice Presidente Cesare d’Amico (prima parte)

[CRISI DEL MAR ROSSO – SKYTG24 INTERVISTA AL VICE PRESIDENTE CONFITARMA CESARE d’AMICO – PRIMA PARTE]

SKYTG24 – Intervista al Vice Presidente Cesare d’Amico (seconda parte)

[CRISI DEL MAR ROSSO SKYTG24 INTERVISTA AL VICE PRESIDENTE CONFITARMA CESARE d’AMICO-PARTE SECONDA]

Rai1 Porta a Porta – Intervista al Presidente ICS e Past President Confitarma Emanuele Grimaldi

[CRISI MAR ROSSO – INTERVISTA AL PRESIDENTE ICS E PAST PRESIDENT CONFITARMA, EMANUELE GRIMALDI]

Meno rifiuti nei mari: Grendi insieme a Ogyre per la salvaguardia degli oceani

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_8a3e034c219b27d8b224f8548fd879d76e7a5cd36ff7ee1fc9f564c2e03714b2/images/small705.jpg]

Cagliari, 25 gennaio 2024

Sostenibilità ambientale e lotta globale contro l’inquinamento degli oceani: sono questi i fili conduttori della partnership realizzata dal Gruppo Grendi con Ogyre per rimuovere dai mari 500 kg di rifiuti marini all’anno per i prossimi 3 anni (equivalenti ad un totale di circa 150mila bottiglie di plastica vuote da mezzo litro).

La salute dei mari, come è noto, è fondamentale per la produzione di ossigeno e l’assorbimento di CO2 ma ha anche ripercussioni più ampie sull’economia: in questo caso la raccolta di rifiuti costituisce, tra gli altri risultati, una forma di sostentamento per le comunità di pescatori che collaborano con la start up Ogyre. […].

VAI ALLA NOTIZIA

Il Presidente Mario Zanetti al Convegno di Confindustria “Industria, Trasporti, Logistica e Infrastrutture: INSIEME per la competitività del Paese”

Roma, 23 gennaio 2024

Il Presidente di Confitarma Mario Zanetti è intervenuto martedì 23 gennaio all’evento “Industria, Trasporti, Logistica e Infrastrutture: INSIEME per la competitività del Paese” organizzato da Confindustria e moderato da David Parenzo.

Presenti, tra gli altri, il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“I trasporti marittimi” – ha ribadito Mario Zanetti nel corso del suo intervento – “rappresentano il cuore del sistema logistico, con oltre il 90% delle merci che viaggia via mare.

Senza le nostre navi non sarebbe possibile affermare realmente il ruolo dell’Italia come porta d’accesso dell’Europa dal Mediterraneo”.

“Confitarma” – ha aggiunto Zanetti – “rappresenta tutta la varietà di tipologie di naviglio e la diversificazione della nostra flotta risponde a tutte le molteplici esigenze dell’industria italiana e dei mercati. Per questo riteniamo essenziale che venga ascoltata la voce dello shipping all’interno del sistema confindustriale”.

“La crisi del Mar Rosso” – ha concluso Zanetti -“senza contare quella russo-ucraina e la pandemia del 2020, ha evidenziato in maniera evidente la strategicità del settore e le possibili ripercussioni sull’intera economia del Paese.

Per questo, il cuore dell’azione di Confitarma è rivolto alla competitività. Le nostre imprese, le nostre navi, i nostri equipaggi hanno bisogno di essere supportati in un processo di adeguamento ai nuovi contesti competitivi che in Italia non è più rinviabile. A partire dal percorso di modernizzazione burocratica, amministrativa e digitale”.

Porti e logistica, Rixi incontro il Cluster marittimo al Mit per analisi sulla crisi del Mar Rosso

Roma, 23 gennaio 2024

“Con le autorità portuali e i rappresentanti della logistica abbiamo condiviso dati e analisi dettagliate sulla situazione nel Mar Rosso. Le pressioni ambientali e socio-economiche richiedono azioni immediate e abbiamo riscontrato l’impegno comune a lavorare insieme per sviluppare soluzioni concrete e sostenibili. Il nostro ministero monitora costantemente la situazione per adattare le strategie in base alle evoluzioni del contesto. Un nuovo incontro si svolgerà a seguito della prossima riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti, tra circa 3 settimane. La collaborazione continua sarà essenziale per superare la crisi del Mar Rosso garantendo un futuro sostenibile del nostro sistema logistico”.

Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a margine dell’incontro con i presidenti delle Adsp e i rappresentanti del comparto logistico convocati presso la sala del Parlamentino al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per Confitarma hanno partecipato il Presidente Mario Zanetti e il Direttore Generale Luca Sisto

Con Grimaldi Lines è l’ora di prenotare!

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_8a3e034c219b27d8b224f8548fd879d76e7a5cd36ff7ee1fc9f564c2e03714b2/images/uftz7wte.png]

Napoli, 22 gennaio 2024

La Compagnia lancia la promozione New Advanced Booking, con lo sconto del 20% (diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo esclusi) su partenze selezionate da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia.

Con Grimaldi Lines è già tempo di dimenticare il freddo dell’inverno per pensare ai colori della primavera e al caldo sole estivo! La Compagnia di Navigazione ha infatti lanciato la promozione speciale per le vacanze di primavera ed estate, che consente di prenotare il prossimo viaggio via mare verso le più belle destinazioni del Mar Mediterraneo, con anticipo e ad un prezzo conveniente.

Si tratta del New Advanced Booking, che prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2024, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024.

L’offerta è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia.

Prenotare con anticipo usufruendo della promozione New Advanced Booking è il modo migliore per pianificare le vacanze e per navigare nel sole del Mediterraneo, insieme alla famiglia o in gruppo con gli amici, a bordo delle accoglienti navi della flotta Grimaldi Lines.

Clicca qui per info e prenotazioni.

L’arcivescovo Mons. Accolla in visita alla sede di Caronte&Tourist

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_8a3e034c219b27d8b224f8548fd879d76e7a5cd36ff7ee1fc9f564c2e03714b2/images/visita_mons_accolla_uffici_ct__4.png]

Messina, 22 gennaio 2024

L’Arcivescovo di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela S.E. Mons. Giovanni Accolla è stato stamattina graditissimo ospite, in visita pastorale, presso la nuova sede del Gruppo Caronte & Tourist, in Via Ing. Giuseppe Franza (Zir). Un momento di comunione, di condivisione, di solidarietà com’è nello stile e nella visione di un Pastore che ha scelto fin dal primo giorno del suo altissimo mandato di coniugare la sacralità della liturgia alle suole sporche di terra, nella consapevolezza che “nessuna predica è più edificante del buon esempio”. Nell’auditorium della sede gremito da un centinaio di dipendenti, a fare gli onori di casa sono stati la presidente del Gruppo, Cav. del Lav. Olga Mondello Franza; l’AD Pietro Franza; l’AD di Caronte & Tourist Isole Minori, Vincenzo Franza, presenti alcuni componenti del board. Nel suo breve intensissimo discorso S.E. Accolla ha ricordato la sua particolare attenzione e vicinanza ai mondi vitali, alla società civile, alle scuole, alle imprese, alle Istituzioni, tutti presìdi di democrazia, di crescita civile, di fratellanza ai quali ha dedicato le sue visite pastorali. “È importante per la comunità pastorale toccare con mano, incontrare, l’operosità del territorio. Quella di Caronte & Tourist è una realtà in cui si respira aria di casa, di famiglia. Ho visto risorse che cooperano nella complementarità delle loro competenze per garantire responsabilmente, ogni giorno, un servizio al territorio. Riempie il cuore di speranza vedere in questi uffici volti giovani: lascia trasparire ancora una volta la lungimiranza imprenditoriale delle famiglie che guidano quest’azienda. In un momento in cui il nostro territorio si sta spopolando è bene ricordare che il Sud ha ancora molto da offrire.”Lo stesso bisogno che allora attirava le folle verso Gesù – ha spiegato S.E. Accolla – spinge oggi gli uomini a cercare Il proprio Pastore. Cercano qualcuno che li conduca a Cristo, che li metta in contatto con quell’energia buona che esce da lui. È la spiritualità di comunione, nervatura che sostiene la vita cristiana e chiave di volta della testimonianza della vita consacrata. L’incontro si è concluso con una breve preghiera collettiva e la Santa Benedizione.

SPECIALE FORMAZIONE

Caronte & Tourist premia le eccellenze.

A 21 neodiplomati del Caio Duilio assegnati borse di studio e imbarchi formativi.

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_8a3e034c219b27d8b224f8548fd879d76e7a5cd36ff7ee1fc9f564c2e03714b2/images/borse_di_studio_1.jpeg]

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_8a3e034c219b27d8b224f8548fd879d76e7a5cd36ff7ee1fc9f564c2e03714b2/images/borse_di_studio___3.jpg]

Messina, 25 gennaio 2024

Sono 21 i neodiplomati dell’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio premiati da Caronte & Tourist nel corso della cerimonia svoltasi stamane presso Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina.

Sono tutti “centisti”, cioè studentesse e studenti diplomatisi nell’anno scolastico 2022/2023 con iI massimo dei voti dopo un excursus scolastico particolarmente brillante.

Alla cerimonia di consegna erano presenti una piccola delegazione del Gruppo Caronte & Tourist guidata da Tiziano Minuti, Responsabile delle Risorse Umane e della Comunicazione nonché alcuni rappresentati del Caio Duilio con la dirigente scolastica, prof.ssa Daniela Pistorino.

La formazione nautica messinese ha radici antiche e gloriose (il “Caio Duilio” è stato fondato con Regio Decreto del 30 ottobre 1862); ha plasmato generazioni di marittimi la cui professionalità è stata ed è il fiore all’occhiello delle marinerie al di là e al di qua dello Stretto ma non solo. […].

VAI ALLA NOTIZIA

“Sali a Bordo” l’evento organizzato da Grimaldi Group e Gente Di Mare per la formazione marittima

Livorno, 20 gennaio 2024

Il Direttore Generale di Confitarma Luca Sisto ha partecipato all’evento “Sali a bordo” organizzato a Livorno da Grimaldi Group e GDM – Gente di Mare-Formazione marittima.

Un’occasione importante, alla presenza di tanti studenti, per evidenziare ancora una volta le numerose opportunità di lavoro che offre il settore marittimo, in primis a bordo delle navi.