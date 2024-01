(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 GUARDIA DI FINANZA

Comando Provinciale Genova

COMUNICATO STAMPA

25/01/2024

GDF GENOVA: IN CORSO DI ESECUZIONE 5 MISURE CAUTELARI PERSONALI E

SEQUESTRI PER CIRCA 40 MILIONI DI EURO SU DISPOSIZIONE DELL’UFFICIO DELLA

PROCURA EUROPEA DI TORINO PER UNA FRODE ALL’I.V.A. NEL COMMERCIO ON

LINE.

Dalle prime ore della mattinata odierna, militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Foggia e

Genova e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di

applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il