[Comune Palermo] Irpef. Dichiarazione di Dario Chinnici

(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 “Spiace constatare che il capogruppo di un partito che fa parte della

coalizione di maggioranza stia vivendo un momento di temporanea amnesia. Si

tratta infatti della stessa persona che nei mesi precedenti faceva parte

della Giunta comunale e che ha votato l’addizionale dell’Irpef che, giova

comunque ricordare, impatterà in bassissima percentuale sui contribuenti,

grazie al lavoro dell’amministrazione comunale. Senza dimenticare che la

nuova addizionale Irpef si è resa necessaria per la firma del Piano di

riequilibrio e del Patto con lo Stato che l’amministrazione ha firmato per

rimettere in piedi il Comune e ridargli agibilità finanziaria e capacità di

spesa, in modo da risollevare gli standard dei servizi alla città”.

Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, in risposta

alle dichiarazioni della consigliera e capogruppo della Lega Sabrina

Figuccia.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo