(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Palestrina

Comunicato Stampa

PALESTRINA (RM). SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO:

ARRESTATO UN GIOVANE 23ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE

STUPEFACENTI

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti

innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini

preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza

irrevocabile) ed al fine di preservare il diritto di cronaca

costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di

Palestrina (RM), a seguito di predisposto servizio straordinario di

controllo del territorio effettuato nell’ultimo fine settimana nel comune di

Cave, hanno arrestato un giovane di 23 anni, poiché colto in flagranza di

reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, rinvenivano

nella sua disponibilità gr. 3 di cocaina, gr. 6,3 di hashish, tre vasi

contenenti residuo di stupefacente e denaro contante ritenuto provento

dell’attività di spaccio. Hanno inoltre denunciato a piede libero:

* un 35enne, trovato in possesso di un coltello;

* un 44enne ed un giovane di 23enne poiché entrambi responsabili di

guida senza patente con recidiva nel biennio.

L’arrestato veniva successivamente posto ai domiciliari a disposizione

dell’A.G, in attesa del processo. Durante il servizio nel quale sono stati

impiegati 14 militari dell’Arma, sono state identificate 57 persone,

controllate 25 autovetture, sottoposte a controllo diverse attività

commerciali ed infine segnalati all’U.T.G. di Roma, quali assuntori, due

soggetti del luogo, trovati in possesso di grammi 10 di hashish.

240124

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma