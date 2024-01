(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*La Spesa in Campagna-Cia porta i mercati contadini tra i banchi di scuola*

*Obiettivo educare i più giovani a mangiare in modo consapevole. Il

progetto presentato in Assemblea, prossima tappa il protocollo con il

Ministero dell’Istruzione *

Roma, 24 gen – “Dai banchi del mercato ai banchi di scuola” per educare le

nuove generazioni a una “spesa consapevole”. Questo il progetto messo in

campo dalla Spesa in Campagna, l’associazione per la promozione della

vendita diretta di Cia-Agricoltori Italiani, oggi al centro dell’Assemblea

nazionale a Roma all’Auditorium Giuseppe Avolio.

Un progetto che allarga il raggio d’azione dell’associazione

dalle botteghe e dai mercati contadini agli istituti scolastici, partendo

dalle primarie per arrivare fino ai licei, con l’obiettivo di portare la

filiera corta in classe e insegnare ad alunni e studenti a mangiare in modo

responsabile. Che significa scegliere un’alimentazione varia, seguire la

stagionalità di frutta e verdura, rispettare l’ambiente e la biodiversità,

fare attenzione alla provenienza, sostenere gli agricoltori locali. Già

partito in 5 Regioni, con le esperienze realizzate nelle scuole elementari

in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria e Abruzzo, prevede in tre anni di

coinvolgere almeno 10mila cittadini, piccoli e grandi, ampliando la platea

e i luoghi d’incontro, per costruire una vera e propria “cittadinanza

alimentare”.

“L’Italia conta 855 Dop e Igp e ben 5.450 prodotti

agroalimentari tradizionali censiti nel Registro Nazionale -ha detto in

Assemblea la presidente della Spesa in Campagna, Beatrice Tortora-.

Conoscere per poi scegliere i prodotti di stagione, coltivati e trasformati

in modo sostenibile dai nostri agricoltori e raccontati con esperienze

dirette nelle aziende, nei mercatini e ora nelle scuole, pone le basi per

poter scegliere consapevolmente cosa portare a tavola. L’intento è quello

di trasformare i consumatori, a partire dai giovani, in cittadini attivi

che, attraverso le proprie scelte di acquisto e una maggiore collaborazione

reciproca con gli agricoltori, diventino i veri protagonisti della filiera

alimentare”.

La presidente della Spesa in Campagna ha anche annunciato,

complice l’intervento in Assemblea della sottosegretaria al Ministero

dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, un protocollo d’intesa tra

Cia e MIM, proprio per sviluppare iniziative congiunte su questi temi.

“Chiediamo alle istituzioni -ha ribadito Tortora- di introdurre in tutte le

scuole, nelle ore di educazione civica, i temi dell’educazione alimentare,

coinvolgendo le nostre aziende agricole”. Un modo per consentire ai giovani

di conoscere origine e caratteristiche dei prodotti, storia e valori dei

produttori, ma anche un possibile contributo del settore nella lotta

all’obesità, visto che l’Italia oggi ha la percentuale più alta in Ue (42%)

di bimbi in sovrappeso o obesi nella fascia di età 5-9 anni, mentre si

colloca al 4° posto (con il 34%) nella classe 10-19 anni.

“Le aziende che fanno vendita diretta sono in prima linea per

sostenere e valorizzare l’agricoltura Made in Italy, fatta di qualità,

autenticità, stagionalità, tradizione -ha spiegato il presidente di Cia,

Cristiano Fini, concludendo l’Assemblea-. Con la rete della Spesa in

Campagna, vogliamo favorire e incentivare sempre di più le relazioni

dirette tra produttori e consumatori, in campagna e nelle città, nei

mercati e adesso anche nelle scuole, convinti come siamo che le aziende

agricole fanno da collante nelle comunità, con un ruolo cardine, economico

ambientale e sociale, che va finalmente riconosciuto”.

_________________

*Settore Comunicazione e Immagine *| Cia-Agricoltori Italiani

sito web http://www.cia.it

_________________

_________________

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e

i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere

riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari

indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del

documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario

è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.