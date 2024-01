(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

MO, Pd: Crosetto riferisca in parlamento su regole ingaggio e perimetro missione Mar Rosso

“Il ministro Crosetto riferisca immediatamente in Parlamento sulle regole d’ingaggio, le modalità e il perimetro dell’impegno italiano nella missione in Mar Rosso” lo chiede il capogruppo democratico nella Commissione difesa della Camera, Stefano Graziano che sottolinea “la necessità del passaggio parlamentare”.

