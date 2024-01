NOTA FARNESINA CONSIGLIO AFFARI ESTERI UE

(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, si recherà stasera a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea, in programma nella giornata di domani, 22 gennaio.

Subito dopo uno scambio di opinioni informale con il Ministro degli Esteri ucraino Kuleba, il Consiglio, che sarà presieduto come di consueto dall’Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell, avrà un confronto sull’aggressione russa contro l’Ucraina, che si concentrerà in particolare sugli scenari di sicurezza di lungo periodo.