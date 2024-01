(ARC) Volontariato: Zannier, Somsi di Toppo prezioso pilastro per comunit

(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 L’assessore ? intervenuto alle celebrazioni per il 130

dell’associazione

Toppo di Travesio, 21 gen – “Il sodalizio della Societ?

operaia giunge a un traguardo importante di 130 anni di attivit?

con una storia che ha dimostrato di saper portare fino ad oggi i

valori fondatori, ovvero la mutualit? e lo spirito di

aggregazione, trasformandoli anche nel tempo secondo le esigenze

della societ?: oggi ? infatti quest’ultima ad essere diventata il

punto focale dell’attivit? dell’associazione”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari

Stefano Zannier alle celebrazioni per l’anniversario della Somsi

di Toppo di Travesio, un’associazione che raccoglie pi? di 140

soci e per cui operano oggi circa 40 volontari presieduti da

Giovanna Fabris.

La giornata di festeggiamenti ? iniziata con il ritrovo davanti

alla sede storica a cui hanno preso parte, oltre al sindaco

Francesca Cozzi, i picchetti delle consorelle di Pordenone,

Lestans, Solimbergo, Sequals, Tramonti, Chievolis, la veneta

Mareno di Piave (TV); la sfilata con i gonfaloni partita dalla

sede storica di via XXIV Maggio ? arrivata alla chiesa per la

Santa Messa celebrata in ricordo dei soci defunti da don Donald

Boniface.

Dopo la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti

la giornata si ? conclusa con il pranzo sociale.

“Questa giornata di bilancio e festa d? un ulteriore slancio

all’attivit? futura e agli impegni che vedranno coinvolti i

volontari. La Regione continuer? a essere a fianco di questo

importante pilastro del volontariato, cos? prezioso per le

comunit? del nostro territorio” ha concluso Zannier.

ARC/EP/ma

211457 GEN 24