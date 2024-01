(ARC) Morte Corgnali: Fedriga, cordoglio per grande sacerdote e comunicatore

(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 Trieste, 21 gen – “Il Friuli Venezia Giulia perde un grande

uomo di Chiesa, sacerdote con profondo senso di servizio per la

comunit? friulana, appassionato studioso delle origini del culto

aquileiese, ma anche dinamico interprete e mai scontato lettore

dell’attualit? e della contemporaneit?. Un uomo e un sacerdote

che sapeva coinvolgere, mettendo il proprio talento appassionato

al servizio della cultura, della comunicazione ecclesiale e dei

suoi fedeli della Forania Pedemontana”.

Cos? il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga esprimendo il cordoglio dell’Amministrazione regionale

per la morte di monsignor Duilio Corgnali, deceduto oggi a 77

anni.

Nato nel 1946 a Manzinello, Corgnali fu ordinato nel 1971. Dopo

un anno di servizio come cooperatore pastorale a Palmanova, si

laure? presso la Pontificia Universit? San Tommaso d’Aquino di

Roma con una tesi su San Cromazio d’Aquileia.

Anima della ricostruzione post-terremoto, nel 1976 fu nominato

direttore del CeDI, il Centro di documentazione e informazione,

un gruppo di scrittori e giornalisti voluto dall’arcivescovo

Battisti e dal direttore della Caritas italiana per raccogliere

tutta la documentazione nell’immediato post-terremoto.

Giornalista professionista dalla penna brillante, fu direttore

del settimanale diocesano “La Vita Cattolica” per 24 anni,

fondatore nel 1993 dell’emittente “Radio Spazio 103” e in quegli

anni anche presidente della Federazione italiana dei settimanali

cattolici.

Convinto sostenitore delle cause friulane, fu promotore di un

vasto movimento di opinione a sostegno dell’approvazione della

Legge 482/1999 per il riconoscimento statale – tra le altre – del

friulano quale lingua minoritaria.

Ha continuato a scrivere anche dopo il termine del suo mandato

nella rubrica in friulano Ag?r sul settimanale diocesano ed ?

stato sostenitore dell’utilizzo della lingua friulana nella

liturgia, ricoprendo il ruolo di coordinatore della commissione

interdiocesana per la traduzione del Messale romano in marilenghe.

