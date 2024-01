AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE DA LUNEDÌ 22 A DOMENICA 28 GENNAIO 2024

(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 22 A DOMENICA 2 8 GENNAIO 2024

Lunedì 22 gennaio

Ore 9, Torino, Istituto Sant’Anna, v ia Massena 36, l’ a ssessore Tronzano interviene al convegno “Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste”

O re 9.30, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, Sala Trasparenza, il presidente Cirio partecipa alla presentazione alla Sezione e ai Gruppi Alpini di Torino del bando regionale per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l’allestimento di eventi

Ore 9.45, Novara, l’ assessore Marnati partecipa alle celebrazioni per la Festa p atronale di San Gaudenzio

O re 14.30, Venezia, Scuola Grande della Misericordia, Sestiere Cannareggio, l’ assessore Protopapa presenzia al talk “Alto Piemonte Gran Monferrato, territorio europeo del vino: un’opportunità per tutto il Vigneto Italia” nel contesto di Wine in Venice 2024

Martedì 23 gennaio

Ore 10.30, Roma, Camera dei deputati, via del Seminario 76, l’ assessore Protopapa partecipa al convegno “Il contributo economico e sociale delle filiere Federvini per il sistema Paese”

Ore 11, Torino, Polo del 900, c orso Valdocco 10/A, Sala Conferenze, gli assessori Marnati e Poggio inter ve n gono alla tavola rotonda “Il gestore carburante ancora al centro della mobilità del futuro?” nell’ambito del Convegno organizzato per il sessantennale della costituzione della Faib

O re 11.30, Formazza (VB), fraz ione Ponte 4, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione della c abina di Teleconsulto

O re 17.30, Verbania Intra, via Fratelli Cervi 14, il presidente Cirio partecipa alla presentazione alla Sezione e ai Gruppi Alpini di Verbania del bando regionale per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l’allestimento di eventi

Mercoledì 24 gennaio

Ore 9.30, Mondovì (CN), Istituto Alberghiero Giolitti, il vicepresidente Carosso partecipa alla presentazione del progetto “Un viaggio sensoriale tra Monregalese, Langa Cebana e Val Tanaro alla ricerca e scoperta del Tartufo Nero”

Ore 10.30, Domodossola (VB), via Spezia 9, il presidente Cirio partecipa alla presentazione alla Sezione e ai Gruppi Alpini di Domodossola del bando regionale per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l’allestimento di eventi

O re 11, Torino, Grattacielo Piemonte, p iazza Piemonte 1, Sala Trasparenza, l’ a ssessore Protopapa partecipa alla conferenza stampa di presentazione “PIEMLA – La mela del Piemonte. Unica come te”

Giovedì 25 gennaio

Ore 10.30, Mondovì (CN), corso Statuto 15, Sala comunale delle conferenze “L. Scimè”, il presidente Cirio partecipa alla presentazione alla Sezione e ai Gruppi Alpini di Mondovì e Ceva del bando regionale per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l’allestimento di eventi

O re 14.30, Torino, Grattacielo Piemonte, p iazza Piemonte 1, Sala Trasparenza, l’ a ssessore Protopapa partecipa alla presentazione de “L’annata viticola in Piemonte 2023”

O re 15, Cuneo, Palazzo della Provincia, corso Dante Alighieri 41, il presidente Cirio partecipa alla presentazione alla Sezione e ai Gruppi Alpini di Cuneo del bando regionale per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l’allestimento di eventi

Venerdì 26 gennaio

Ore 9, Cuneo, piazza Torino 3, Aula m agna D isafa, l’ assessore Protopapa partecipa al convegno “La filiera carne – tutela e valorizzazione di fronte alle nuove sfide”

O re 9.30, Alessandria, p iazzetta della Lega, l’ assessore P oggio partecip a all e celebrazioni della Giornata della Memoria

O re 10, Torino, CGIL Piemonte, via Pedrotti 5, il presidente Cirio porta il video s aluto a “Mobilità sostenibile al lavoro”, III edizione del convegno di Alleanza Clima Lavoro

O re 10.30, Asti, Sala Consiliare della Provincia, il vicepresidente Carosso partecipa alle celebrazioni della Giornata della Memoria

O re 17, Roccaverano (AT), Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida, v ia Roma 8, l’ assessore Protopapa partecipa alla presentazione del nuovo Complemento di Sviluppo Rurale del Piemonte 2023-2027

Sabato 2 7 gennaio

Ore 9.30, Novara, Castello Visconteo Sforzesco, Sala delle Vetrate, l’ assessore Marnati partecipa alla cerimonia di p remiazione delle Cantine e dei Comuni “Città Europea del Vino 2024”

O re 20, Torino, Stazione Porta Nuova, Binario 17, l’ a ssessore Tronzano partecipa alla fiaccolata per la Giornata della Memoria

O re 20, Acqui Terme, sede A.N.A, p iazza d on Dolermo, l’ assessore Protopapa presenzia alla cena solidale d e l Lions Club Acqui e Colline Acquesi, supportato dal Gruppo Alpini “Luigi Martino”

Domenica 2 8 gennaio

Ore 1 0, Acqui Terme (AL), l’ assessore Protopapa presenzia all e celebrazioni del Giorno della Memoria

O re 15.30, Casale Monferrato (AL), l’ assessore Protopapa presenzia alle celebrazioni del Giorno della Memoria

