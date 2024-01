(ACON) TUTORI. PITTARO (GARANTE): VOLONTARI DEL PRENDERSI CURA DI MINORI

(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 (ACON) Romans d’Isonzo, 20 gen – Non un mestiere, ma un’offerta

d’amore. Ecco cosa si pu? imparare e cosa si pu? offrire, nel

diventare Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati

(Tmsna).

Lo si ? capito nel corso dell’incontro di sensibilizzazione

“Prendersi cura”, organizzato a Romans d’Isonzo nell’ambito del

progetto Protect dell’Unicef sotto la guida di Valentina Masotto,

delegata Unicef per il Friuli Venezia Giulia, in collaborazione

con il Garante regionale dei diritti della persona, Paolo

Pittaro, per parlare proprio di Tmsna e di legge 47/2017. Perch?

in Fvg attualmente ci sono pi? di 1.200 ragazzini stranieri,

soprattutto pakistani, afghani, bengalesi e kosovari, senza

qualcuno che li rappresenti legalmente, per meno di 100 adulti

che si stanno prendendo cura di loro come tutori.

“Attraverso l’esperienza umana del prendersi cura di questi

ragazzi – ha esordito la Masotto – ci si prende cura anche di noi

stessi, ci si tolgono diffidenze e pregiudizi. Lo dicono i

Tutori: ci? che diamo ? molto, ma ci? che riceviamo ? ancora di

pi?”.

“Questi minori stranieri – ha aggiunto la referente regionale

Unicef – vivono una triplice transizione: quella dalla minore et?

a quella adulta, che caratterizza tutti noi; quella legata alla

migrazione, quindi il distacco forzato dal Paese di origine e

imparare a districarsi nella nostra societ?; quella legata al

superare il loro bagaglio di traumi, anche invisibili, subiti

durante il viaggio verso l’Italia. Ecco che vanno ascoltati e va

fornita loro la tela su cui poter disegnare il proprio futuro. Ai

Tutori si chiede di essere guida e supporto nella loro

quotidianit?”.

Lucio Prodam, giudice onorario del Tribunale dei minorenni di

Trieste, ha evidenziato che tutti i Tmsna “lavorano con il cuore”

e ha spiegato come “la maggioranza di questi ragazzini riescono

ad integrarsi e questa ? una soddisfazione sia per noi giudici,

sia per i Tutori che vedono concretizzarsi la loro attivit? di

volontariato”.

Il Garante Pittaro ha, quindi, spiegato l’iter per poter

diventare Tmsna, a partire dallo specifico corso di formazione

organizzato proprio dal Garante (il prossimo inizia a febbraio) e

rivolto a persone che abbiano compiuto 25 anni, senza uno

specifico titolo di studio e neppure essere cittadini italiani,

perch? basta avere la residenza in Italia, e avere una buona

conoscenza della lingua italiana, oltre a non avere precedenti

penali o procedimenti penali in corso. “Si tratta di dare quei

consensi che un genitore d? a un proprio figlio, dall’iscriversi

a un corso al poter essere sottoposto a un’operazione chirurgica.

Ma il Tutore non deve dare al minore n? vitto n? alloggio, perch?

resta in carico a delle strutture specifiche e in caso di spese,

sar? rimborsato”.

