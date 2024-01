(ACON) GO!2025. PELLEGRINO (AVS): INOPPORTUNO RICEVERE X MAS IN MUNICIPIO

(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 20 gen – “Dietro le mascherate delle

commemorazioni nazifasciste non c’? il tributo a memorie che sono

testimonianze della peggiore storia novecentesca nazionale ed

europea: no, dietro ci sono il neofascismo e il neonazismo. Come

ha detto pochi giorni fa la Commissaria Ue agli Affari interni,

Ylva Johansson, il nuovo fascismo non ? una sfida in un sistema

democratico. ? una sfida al sistema democratico.

Parole chiare pronunciate alla plenaria del Parlamento europeo,

prendendo spunto dalla manifestazione di Acca Larenzia a Roma.

Ma cosa avrebbe detto, la Commissaria Johansson, se sapesse che a

Gorizia, una citt? che ha ricevuto nel 1948 la Medaglia d’oro al

valor militare, incluso quello dimostrato durante l’epopea

partigiana della guerra di liberazione, si continua a ripetere lo

scandalo istituzionale che vede ricevuti in Comune gli odierni

consociati della X Mas, con tanto di labari e con il famigerato

simbolo del teschio con la rosa in bocca?”

Lo afferma in una nota Serena Pellegrino, esponente di Alleanza

Verdi e Sinistra nel Consiglio regionale del Friuli Venezia

Giulia, commentando la notizia “della visita nella Casa

municipale oggi, sabato 20 gennaio, dei rappresentanti

dell’associazione X Flottiglia MAS, brigata fascistissima e

altrettanto feroce nella persecuzione degli ebrei e degli

sloveni, che ebbe a capo, dopo lo stesso Mussolini, il golpista

Junio Valerio Borghese e oper? con efferatezza contro la

resistenza partigiana italo-slovena e gli Alleati, agli ordini

dei nazisti di quel III Reich che dopo l’8 settembre 1943 si era

annesso Gorizia e tutti i territori del cosiddetto Adriatisches

Kustenland”.

Prosegue Pellegrino: “Mentre l’associazione dei partigiani Anpi

ha organizzato a Gorizia un presidio antifascista in concomitanza

con la presenza della X Mas, mi sento di focalizzare l’attenzione

delle istituzioni e della politica sul fatto che

l’amministrazione comunale di Gorizia dovr? ben fare una

riflessione sul fatto che non ? possibile affrontare il 2025

direttamente coinvolti nei progetti della Capitale europea della

cultura, attribuita alla citt? slovena di Nova Gorica che ha

voluto includervi la vicina municipalit? italiana, e proseguire

nell’accoglienza del gruppo di neofascisti, esibendo un assessore

con tanto di fascia tricolore”.

“Dal Parlamento europeo – conclude la consigliera – ? stato

rivolto un monito agli Stati membri sulla necessit? di

contrastare il pericolo del ritorno al passato pi? oscuro per il

Vecchio continente, perch?, sono le parole di Ylva Johansson, le

democrazie muoiono se i democratici non agiscono”.

ACON/COM/rcm

201213 GEN 24