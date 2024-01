(AGENPARL) – BORGO TICINO (NO) gio 18 gennaio 2024 Sospensione della circolazione in via Sempione S.S. 32 dal 22/01/2024 al 09/02/2024 nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 13:00-17:00 per manutenzione alberi comunali, come da ordinanza della Polizia Locale n. 2 del 18/01/2024.

Il cantiere sarà suddiviso in due distinti tratti per diminuire i disagi veicolari.

Fonte/Source: https://www.comune.borgoticino.no.it/it-it/novita/avvisi/2024/viabilita-e-trasporti/chiusura-al-transito-via-sempione-s-s-32-per-manutenzione-alberature-302713-1-54aa7ab197229598ef727eefed59daee