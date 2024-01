(ARC) Salute: Riccardi, il Polo sociale di Azzanno Decimo va replicato

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 L’assessore: rappresenta un modello per integrazione

socio-sanitaria

Azzano Decimo, 19 gen – “L’integrazione socio-sanitaria ? una

delle leve fondamentali con le quali riuscire in futuro a dare

risposte sempre pi? adeguate ai bisogni di salute delle persone.

Sar? sempre pi? importante fornire risposte in termini

socio-sanitari in modo capillare sui territori. La scelta fatta

dal Comune di Azzano Decimo di concentrare nel nuovo Polo sociale

tutti i servizi di welfare socio-sanitario guarda sicuramente

avanti e costituisce un modello di organizzazione che potr?

essere replicato sui territori della regione, poich? intercetta

bisogni socio-sanitari che andrebbero a finire negli ospedali

generando inappropriatezza, lunghe attese e le difficolt? che

oggi la sanit? vive in particolare davanti alla grande carenza di

personale e di professionisti”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Salute e alle

Politiche sociali, Riccardo Riccardi, intervenendo

all’inaugurazione del Polo sociale di Azzano Decimo, alla

presenza anche del sindaco Massimo Piccini e dei vertici

dell’Ambito dei Comuni del Distretto del Sile Meduna. Il nuovo

“hub della salute”, nato da una riorganizzazione degli spazi del

Centro diurno accanto alla sede dei Servizi sanitari, ospiter?

oltre agli uffici dei Servizi sociali, un Centro famiglie, un

Centro per la terza et?, un Punto servizi per le disabilit?, uno

Sportello psicologo dedicato alle famiglie e spazi dedicati a

gruppi di volontariato attivi all’interno delle azioni promosse

dal servizio sociale.

“Saluto con grande soddisfazione questo modello – ha proseguito

Riccardi – che ? frutto della collaborazione tra la Regione, i

Comuni e l’Azienda sanitaria del Friuli occidentale. Si tratta di

un’esperienza che va riproposta in altre aree territoriali che

siano omogenee e che contino alcune decine di migliaia di

abitanti in maniera che i cittadini nel momento in cui hanno un

bisogno o una difficolt?, che non ? detto sia propriamente

sanitaria, abbiano un luogo adeguato in cui poter trovare le

risposte e le soluzioni migliori ai problemi di quel momento”.

“Una scelta da approfondire – ha ribadito l’assessore – e da

implementare in una distribuzione territoriale coerente con i

bisogni di salute di una societ? che avr? una popolazione molto

diversa. Gli studi e le proiezioni ci dicono che in Friuli

Venezia Giulia nei prossimi vent’anni – ha precisato Riccardi –

ci saranno oltre centomila residenti in meno. Tra questi uno su

due sar? over65 e ci saranno circa 10 mila diciottenni in meno;

inoltre, nella fascia giovanile sotto i 16 anni, un ragazzo su

tre sar? coinvolto in situazioni di esclusione sociale. E’ chiaro

dunque che i bisogni legati alla salute cambieranno molto,

presentando una richiesta sempre maggiore di integrazione

socio-sanitaria sui territori. L’esperienza avviata oggi con il

Polo sociale di Azzano Decimo – ha concluso l’esponente della

Giunta – ha il merito di essere lungimirante e di anticipare

questi fenomeni cercando di dare gi? le risposte pi? adeguate”.

191625 GEN 24