(ACON) SOCIALE. GRILLI (FP): 55MILA EURO A ORTI COLLETTIVI PERSONE DISABILI

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 18 gen – “Ben 11 Comuni della nostra Regione

hanno richiesto e ottenuto un contributo straordinario per la

realizzazione di orti sociali, per un totale di 55.000 euro,

anche a seguito di un emendamento che mi ha visto come primo

firmatario, sottoscritto da tutti i componenti del Gruppo Fedriga

Presidente e condiviso dalla Giunta”.

Lo rende noto il consigliere regionale Carlo Grilli (Fp), che

spiega: “Tale intervento a sostegno della realizzazione di orti

collettivi sociali, come specificato dal bando ? finalizzato a

supportare l’integrazione sociale e un generale miglioramento del

benessere psicofisico delle persone con disabilit?, favorendo

quindi l’effettiva inclusione e partecipazione alla societ?,

offrendo un’esperienza motivante dalla quale apprendere e

condividere abilit? specifiche attraverso il contatto diretto con

la natura”.

“Tra i Comuni ammessi a contributo – evidenzia il consigliere –

ve ne sono anche 3 dell’area giuliana, ovvero Trieste, Sgonico e

Monrupino”.

ACON/COM/rcm

181419 GEN 24