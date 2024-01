(ACON) SALUTE. CABIBBO (FI): 18/1 A TS CONVEGNO LIBERT E DIGNIT NELLA CURA

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 (ACON) Treiste, 16 gen – “Per tutti invochiamo libert? e

dignit? nella cura: per questo ? stato ideato un momento di

informazione, dialogo e confronto, anche con la societ? civile,

per sottolineare l’importanza di promuovere cure palliative con

una assistenza continuativa, diritto che la sentenza 242 del 2019

della Corte costituzionale descrive quale essenziale per ogni

persona e prerequisito per ogni scelta. Non ci possono essere

altri diritti, tanto meno quello al suicidio medicalmente

assistito”.

Lo spiega in una nota il consigliere regionale Andrea Cabibbo

(Forza Italia), organizzatore e promotore del seminario dal

titolo “The Care Day – Libert? e Dignit? nella Cura” in programma

gioved? prossimo, 18 gennaio, alle 16, in piazza Oberdan 5, a

Trieste, nella sala Tessitori del Consiglio regionale.

“L’evento, promosso a livello nazionale dal Network Ditelo sui

tetti – fa sapere Cabibbo -, si svolger? simultaneamente in nove

Consigli regionali (Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Emilia

Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Sicilia e Veneto),

con la partecipazione di oltre centro esperti di indiscussa

autorevolezza scientifica e professionale: palliativisti,

bioeticisti, giuristi, rappresentanti di associazioni e

istituzioni, preceduti da interventi in collegamento nazionale,

come Angelo Vescovi, presidente del Comitato nazionale di

bioetica (Cnb), e Mario Melazzini, medico ricercatore della

direzione generale Welfare Lombardia”.

“Per quanto riguarda la nostra regione, si collegher? anche

Giuseppe Casale, responsabile clinico hospice campus biomedico di

Roma – rende noto ancora il forzista – e saranno presenti

Gianluigi Gigli, senior professor di Neurologia dell’universit?

di Udine, il giurista avvocato Domenico Menorello e i fondatori

dell’associazione Amici di Ale, Giancarlo Pivetta e Loredana

Beltrame, che porteranno la loro testimonianza di genitori di un

ragazzo in stato vegetativo persistente a seguito di un incidente

stradale”.

“La tematica del fine vita, in particolare in Friuli Venezia

Giulia, ? stata gi? oggetto di discussione in Consiglio regionale

con la mozione che intendeva impegnare la Regione a legiferare in

materia. Documento respinto in modo compatto da tutta la

maggioranza di Centrodestra – fa presente Cabibbo -, che ha

invece approvato una mozione per implementare le cure palliative.

E proprio su quest’ultimo punto si concentra l’iniziativa,

partendo dalle parole di Papa Francesco, pronunciate lo scorso 8

gennaio, quando ha detto di constatre con rammarico, specialmente

in Occidente, il persistente diffondersi di una cultura della

morte, che, in nome di una finta piet?, scarta bambini, anziani e

malati”.

“Sulla strada del sostegno ai pi? fragili e del sollievo alla

sofferenza – prosegue il consigliere di FI – la nostra Regione si

? mossa negli ultimi trent’anni ed anche recentemente, come

dimostra il piano dell’assessore Riccardi di potenziamento delle

cure palliative per il triennio 2023-2025, approvato

all’unanimit? in III Commissione nello scorso mese di settembre,

nell’ambito della pi? ampia riforma dell’assistenza territoriale

e domiciliare”.

Sottolinea ancora il capogruppo forzista: “In questo modo

intendiamo contrastare il dolore nella sua dimensione globale. Le

cure palliative non devono, infatti, essere solo legate alla

prossimit? della morte, ma coinvolgere efficacemente l’intero

universo delle malattie cronico-evolutive, comprese tutte le

malattie internistiche in fase evolutiva”.

L’obiettivo di The Care Day, dunque, “? quello di offrire una

priorit? diversa e originale in tema di fine vita: la cura, che

metta al centro dell’azione complessiva i malati e i fragili

contro quel messaggio di disvalore che ? il portato di iniziative

legislative, che a loro volta condizionerebbero la societ? verso

la cultura della morte e dell’abbandono, verso la percezione

delle persone deboli e malate come un peso per la societ?. Come

ribadito chiaramente anche dal presidente Fedriga – conclude

Cabibbo -, il compito del Servizio sanitario pubblico deve essere

sempre quello di sostenere la vita, non di agevolare la morte”.

