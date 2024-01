(ACON) ACCIAIERIA. HONSELL (OPEN): MOZIONE PER TUTELA STRUMENTO PETIZIONE

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 16 gen – “Oggi ho depositato una mozione in

Consiglio regionale, sottoscritta da tutti i gruppi di

Opposizione (Pd, Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, Movimento 5

Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Open Sinistra Fvg), dal titolo

Si ? espresso cos?, in una nota, il consigliere regionale Furio

Honsell (Open Sinistra Fvg) e primo firmatario della mozione che

spiega: “La vicenda relativa al ricorso della Danieli Officine

Meccaniche Spa contro la Regione Fvg e Marino Visintini, volta

all’annullamento della nota con la quale ? stata rigettata la

richiesta da parte della Danieli ‘di accesso ai documenti

accompagnatori la petizione contro l’acciaieria presentata lo

scorso 25 luglio da 21.974 cittadini della Regione ed in

particolare alle sottoscrizioni di essa, con relative

autocertificazioni’ ? molto grave”.

“La richiesta – prosegue l’esponente di opposizione – infatti ?

stata fatta per “[?] assumere le iniziative giudiziarie volte a

difendere la propria immagine commerciale [?] proponendo contro i

sottoscrittori della petizione, alternativamente, querela per

diffamazione, ovvero azione civile per il risarcimento del danno

da lesione della propria immagine [?]”.

“Si ritiene – continua Honsell – che lo strumento democratico

della petizione previsto dal regolamento del Consiglio regionale

sia fondamentale e irrinunciabile per l’espressione della propria

opinione politica da parte dei cittadini in merito a questione

specifiche e circostanziate e per il dialogo politico con le

istituzioni regionali. ? indispensabile difendere la piena

libert? di espressione delle opinioni in merito a possibili

decisioni politiche della Giunta regionale e del Consiglio

regionale”.

“La petizione in questione – conclude la nota – non fa per? mai

riferimento a nessuna azienda e tantomeno alla sua onorabilit?,

ma manifesta la ferma e generale opposizione dei cittadini:”- a

qualsiasi futura escavazione del canale navigabile oltre la quota

esistente e all’ulteriore “manomissione/compromissione” della

Laguna di Grado e Marano; alla trasformazione dell’area indicata

come “Punta Sud” nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro

e delle zone limitrofe, gi? destinate ad area verde; alla

costruzione di una nuova acciaieria, di altri impianti

industriali e/o infrastrutturali impattanti che creerebbero un

irreversibile danno ambientale”.

“La formulazione dell’atto notificato a Visintini – sottolinea

Honsell – ? pertanto fortemente intimidatoria nei confronti dei

sottoscrittori di tale petizione al punto da minacciare la

libert? di opinione su future decisioni politiche da parte dei

cittadini, e quindi da compromettere l’efficacia dello strumento

della petizione non solamente nella nostra regione ma in tutta

Italia. La mozione, oltre alla solidariet? a Marino Visintini e

all’apprezzamento per la posizione presa dall’Amministrazione

regionale, esprime la ferma condanna di ogni azione che vada a

comprimere la libert? d’espressione politica dei cittadini, anche

attraverso l’istituto della petizione, che ? garantita dalla

Costituzione”.

