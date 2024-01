[Comune Palermo] Morte cane Aron. Dichiarazione consigliere comunale Zacco

(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 “La brutale uccisione del cane Aron, avvenuta per mano umana, apre uno

squarcio su uno scenario alquanto più inquietante. Da anni non esistono

strutture adeguate a ospitare le persone affette da gravi disagi mentali e

le riforme fin qui messe in atto non tutelano né le persone affette da

disturbi mentali né tanto meno garantiscono l’incolumità a persone o

animali. Oggi piangiamo il povero indifeso Aron, ma domani potremmo

piangere anche un nostro caro a causa delle tante persone affette da

malattie psichiatriche anche gravi che circolano indisturbate. Oltre a

semplificare le normative che regolamentano i T. S. O. (Trattamento

Sanitario Obbligatorio), soprattutto quando vengono riscontrati elementi di

pericolosità, occorre potenziare sia i centri di salute mentale sia le

strutture residenziali psichiatriche e contestualmente ampliare i progetti

di sostegno alla persona e l’assistenza domiciliare”.

Lo dichiara il consigliere comunale e presidente VI Commissione consiliare

Ottavio Zacco.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo