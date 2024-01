Sanità Taranto, UGL: “Cittadella della Carità a un passo dal baratro. Intervenire con urgenza per scongiurare dramma sociale”

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 “Nubi sempre più scure si addensano sul futuro della Cittadella della Carità di Taranto ormai a un passo dal baratro. Il rischio di perdita degli accreditamenti darebbe il colpo di grazia ad una struttura storica del territorio, con l’apertura di una crisi occupazionale devastante che metterebbe a rischio il posto di lavoro di 160 operatori. Taranto è già in ginocchio per vertenze che coinvolgono altre categorie e con la vicenda che riguarda la Cittadella della Carità rischia di subire un nuovo duro colpo che priverebbe i cittadini di un punto di riferimento della sanità locale” dichiarano in una nota il segretario regionale della UGL Salute Giuseppe Mesto e Errica Telmo, segretario provinciale di Taranto. “Per questo abbiamo richiesto ai vertici delle istituzioni politiche regionali e locali un incontro urgente che veda coinvolta anche la Task Force per l’occupazione. Bisogna intervenire con urgenza e cercare, attraverso un confronto condiviso, una soluzione che

scongiuri un autentico dramma sociale. La UGL Salute è al fianco degli operatori e metterà in campo ogni iniziativa possibile a loro tutela” concludono Mesto e Telmo.