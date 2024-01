[Comune Palermo] Scuola. Report interventi impianti termici

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 VECCHIO MUTUO CDP

Scuola Buttitta Sostituzione UTA 94.083,96

Asilo nido Girasole Sostituzione numero 5 circolatori 3531,90

Scuola Cesareo Rifacimento tubazione a servizio dell’impianto termico 4357,84

Scuola Collodi Sostituzione bruciatore e rampa gas 4642,10

Scuola Vitali Riqualificazione impianto termico 29785,08

Scuola Montegrappa Sanzio Intervento impianto di riscaldamento 18800,20

Asilo nido Maria Pia di Savoia Intervento impianto di riscaldamento 4373,70

Rosolino Pilo Intervento impianto di riscaldamento 7283,40

Asilo nido Filastrocca Installazione dieci pompe di calore 14812,02

FONDI ASILI NIDO

Pole pole Installazione pompe di calore

Pantera Rosa Installazione pompe di calore

Pellicano Installazione pompe di calore

Braccio di Ferro Installazione pompe di calore

Faro Installazione pompe di calore

13 mila euro

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA

D.D. ARCULEO

Manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione a servizio della D.D.S. "Ettore Arculeo" – Plessi Di Matteo ed Arculeo

15.677,00

D.D. GARZILLI

Sostituzione elettro valvola a servizio dell'impianto termico presso Sede scuola Garzilli

1420,08

D.D. MONTI IBLEI

Sostituzione dei fan-coil, plesso Fava e Gandhi

5490

D.D. MONTI IBLEI

Manutenzione straordinaria per la sostituzione del bruciatore a servizio dell'impianto termico del Plesso scolastico Fava

5951,16

D.D. PARTANNA MONDELLO

Sostituzione UTA a servizio dell'impianto di climatizzazione in esercizio presso la scuola Pascoli

14249,60

D.D. Ragusa Moleti

Sostituzione della caldaia a servizio dell'impianto termico in esercizio presso la scuola in oggetto

1892,22

D.D. ROSOLINO PILO

Sostituzione del servomotore del bruciatore a servizio dell'impianto termico in esercizio presso la scuola Rosolino Pilo via S. La Franca, Palermo

944,28

D.D. ROSOLINO PILO

Manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione a servizio della D.D.S. "Rosolino Pilo" – Sede centrale di via Sebastiano La Franca 70, Palermo

3569,09

D.D. ROSOLINO PILO

revisione di nr. 1 circolatore a servizio dell'impianto termico in servizio presso la scuola Rosolino Pilo via S. La Franca, Palermo

5941,40

762,50

D.D. SALGARI

Sostituzione caldaia pressurizzata plesso Alongi

8946,66

D.D. A. SIRAGUSA

Rifacimenti impianti tecnologici a servizio della scuola. Fornitura ed installazione di pompe di calore. Sostituzione della caldaia e del bruciatore e della rampa Metano, a servizio della scuola D'Angelo di via San Lorenzo. Acquisto n.14 condizionatori/pompe di calore per i plessi scolastici della scuola plesso Savio (6 apparecchiature) di via Resurrezione e plesso D'Angelo (8 apparecchiature) via San Lorenzo

10394,40

D.D. TOMASELLI

Manutenzione straordinaria impianto termico sede centrale

44489,52

I.C. RITA ATRIA

Manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione a servizio della ICS "Rita Atria" – Plesso Turrisi Colonna, sito in Piazza del Gran Cancelliere n.1

7830,06

I.C. BOCCADIFALCO-TOMASI DI LAMPEDUSA

Impianto Termico plesso "E. Loi" – Sostituzione di n.2 pompe sommerse; ripristino impianto termico plesso di Via Dogali

1000

I.C. BOCCADIFALCO-TOMASI DI LAMPEDUSA

Manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione e relativo potenziamento dell'impianto elettrico plesso di Via Leonardo da Vinci n. 504

26077,50

I.C. BUONARROTI

Manutenzione straordinaria per la sostituzione di pompe di calore a servizio dell’impianto termico a servizio della sede centrale; Manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza aservizio della sede centrale

10040,60

I.C. CRUILLAS

Sostituzione valvola intercettazione combustibile per il plesso Mendelsshon.

675,88

I.C. DE AMICIS- L. DA VINCI

Riparazione dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'impianto termico in esercizio presso la scuola Nazario Sauro (plessi Sauro e De Amicis)

3559,96

I.C. FALCONE ZEN 2

Acquisto pompe di calore

87.230,00

I.C. FLORIO – SAN LORENZO

Revisione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento

1000

I.C. LOMBARDO RADICE-NUCCIO VERGA

Sostituzione 10 termosifoni interasse 700 presso l'asilo Onorato. Interventi relativi all'impianto idraulico e autoclave del plesso Nuccio nonchè all'impianto idraulico del plesso Verga.

3683

I.C. LOMBARDO RADICE-NUCCIO VERGA

Nulla osta da parte dell'edilizia per i lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione a servizio dell'IC Lombardo Radice plessi Mazzini, Nairobi e Onorato.

21350

I.C. LOMBARDO RADICE-NUCCIO VERGA

Manutenzione straordinaria dell'Impianto di climatizzazione a servizio della ICS "Lombardo Radice" – Plesso Nuccio

1256,60

I.C. SCIASCIA

Sostituzione del gruppo di pressurizzazione a servizio degli impianti idrici- Plesso Smith. Modifica colonne montanti a servizio degli impianti di riscaldamento non funzionante- Plesso Smith e Plesso centrale De Gobbis; Fornitura e installazione n. 4 pompe di calore – Plesso Smith Ripristino impianti video sorveglianza/antintrusione – Plesso Smith

10.000,00

I.C. SCINA'- COSTA

In attesa di parere da parte dell'edilizia sui lavori di ristrutturazione caldaia e manutenzione straordinaria dell'IC Scinà Costa. Manutenzione straordinaria dell'impianto termico del Plesso Costa; Manutenzione straordinaria dell'impianto citofonico del Plesso Costa; Manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio del Plesso Costa; Manutenzione straordinaria dell'impianto idrico fognario del Plesso Costa; Manutenzione straordinaria dell'impianto di video sorveglianza del Plesso Gioberti; Manutenzione straordinaria dell'impianto citofonico del Plesso Gioberti; Manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio del Plesso Gioberti; Manutenzione straordinaria dell'impianto idrico fognario del Plesso Gioberti; Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico del Plesso Gioberti; Manutenzione straordinaria dell'impianto termico del Plesso Scinà; Manutenzione straordinaria dell'impianto citofonico del Plesso Gioberti; Manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio del Plesso Gioberti; Manutenzione straordinaria dell'impianto idrico fognario del Plesso Gioberti

97.600,00

I.C. UDITORE- SETTI CARRARO

Fornitura e collocazione di pompe di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione

18.301,00

MARGHERITA HACK Fornitura collocazione installazione pompe di calore; manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento con revisione della caldaia e delle piastre radiante 25.000

PRINCIPESSA ELENA

Nuova tubazione a metano 1997,14

PESTALOZZI CAVOUR

Acquisto e montaggio di numero 4 condizionatori 30038

Totale 482690,05

ASSEGNAZIONE SU PREVENTIVO

PARTANNA MONDELLO

€ 24.062,06

DE AMICIS-L.DA VINCI

€ 24.400,00

GIOTTO – M. CIPOLLA

€ 10.000,00

LOMBARDO RADICE /NUCCIO

€ 5.024,20

G. E. PESTALOZZI – CAVOUR

€ 68.890,96

ANTONINO CAPONNETTO € 732,00

MANTEGNA- BONANNO 39.503,60 €

177.637,02

LAVORI AFFIDATI AD AMG

Scuola Trinacria, via Trinacria Sostituzione bruciatore e rampa gas a servizio dell'impianto termico in esercizio presso la scuola Trinacria via Trinacria – Palermo Nuovi Bruciatori approvvigionati e di imminente installazione 4642,1

Plesso Oreto, via Oreto Sostituzione nr. 30 ventilconvettori a servizio del plesso Oreto – Palermo sostituzione nr. 30 ventilconvettori – già sostituiti e funzionanti nr. 15 unità 33452,94

Plesso Oreto, via Oreto Sostituzione nr.2 piastre radianti a servizio dell'impianto termico in esercizio presso la scuola Oreto – Palermo nr. 2 piastre sostituite 962,58

Asilo Coccinella, via D'Alvise Sostituzione nr. 1 pompa di calore a servizio dell'asilo Coccinella sezione dormitorio via D'Alvise – Palermo pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 982,1

Asilo Coccinella, via D'Alvise Sostituzione nr.12 ventilconvettori a servizio dell'asilo Coccinella via D'Alvise. Palermo sostituzione nr. 12 ventilconvettori – lavoro completato, in fase di collaudo; 10545,89

Scuola Rosmini, via Cruillas Riparazione elettroventilatore a servizio della scuola Rosmini via Cruillas Palermo realizzato 656,36

Scuola Titone, via Titone Sostituzione caldaia scuola Titone via Titone, Palermo caldaia murale sostituita 1892,22

Scuola Buonarroti, via Castellana Sostituzione 3 termosifoni interasse 600 presso la scuola Buonarroti via Castellana -Palermo realizzato 1204,14

Asilo Industriale, via Sant'Alberto degli Abati Sostituzione nr. 19 ventilconvettori a servizio dell'asilo Industriale via Sant'Alberto degli Abati. Palermo sostituzione nr. 19 ventilconvettori – lavoro completato, in fase di collaudo 14586,17

Scuola Falcone Sostituzione serbatoio gasolio nuovo serbatoio gasolio artigianale su misura approvvigionato, possibile installazione la prossima settimana 7345,62

Scuola materna Agostino, via Sacco e Vanzetti Sostituzione bruciatore metano a servizio della scuola materna D'Agostino, Palermo Nuovi Bruciatori approvvigionati e di imminente installazione 3159,8

Scuola Raciti, via Alia Sostituzione nr.2 piastre radianti interasse 600 a servizio dell'impianto termico in esercizio presso la scuola Raciti via Alia – Palermo sostituite nr. 2 piastre radianti; 1710,44

Plesso Rosso di San Secondo, via Rosso di S. Secondo Sostituzione caldaia in acciaio pressurizzato a servizio della scuola E. De Amicis plesso Rosso di San Secondo Palermo Con le economie dei vari lavori, come concordato, si provvederà ad installare quante più piastre possibile presso la scuola De Amicis via Rosso di S. Secondo 12779,5

Asilo Faro sezione Lattanti fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000 BTU/h pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 1525

Asilo Allodola – sezione Lattanti fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000 BTU/h pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 1525

Asilo Braccio di Ferro – dormitorio sezione divezzi fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000 BTU/h pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 1525

Asilo Girasole – sezione Lattanti fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000 BTU/h pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 1525

Asilo Tornatore – sezione Lattanti e dormitorio medi fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000 BTU/h pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 1525

Asilo Aquilone – sezione Lattanti Fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000BTU/h pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 1525

Asilo Melograno – sezione Lattanti, sezione Medi fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000 BTU/h pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 1525

Asilo Pole Pole – salone fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000 BTU/h pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 1525

Asilo Libellula – sezione Lattanti fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000 BTU/h pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 1525

Scuola Infanzia Carollo (sez. ins. Lo Cascio) fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000 BTU/h pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 1525

Scuola dell’infanzia Germania (sez. ins. Marcello Fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000 BTU/h Pompe di calore split da istallare – Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia, 1525

Scuola Infanzia Oberdan (sez. ins. Leonardi, sez. ins. Artese) fornitura e posa in opera di pompa di calore da 12.000 BTU/h pompe di calore split da installare- Lavoro già commissionato ad impresa di fiducia (x2) 1525

Scuola Montegrappa, Via Roccella Collocazione di n ° 5 ventilconvettori da ordinare 12200

Scuola Cesareo, Via Paratore Collocazione di tubazione in acciaio e relativa coibentazione rifacimento linea riscaldamento lato aule – riscaldamento già funzionante da venerdì 05/01, soltanto da completare ripristino e pozzetti 33046,14

Scuola De Gasperi Sostituzione generatore termico ed omologazione INAIL dell'impianto termico a servizio plesso materna Scuola De Gasperi piazza de Gasperi plesso materna Scuola De Gasperi piazza de Gasperi caldaia approvvigionata l’installazione sarà avviata in settimana 24034

Scuola Gabelli Revisione U.T.A. (Unità Trattamento Aria) revisione UTA già effettuata 1500