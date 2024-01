(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 Comunicato stampa congiunto

INTESA PER IL SOSTEGNO DEGLI ADDETTI DEI SETTORI CHIMICA E

FARMACEUTICA

11 gennaio 2024 – Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTECUIL hanno raggiunto un’intesa in base alla quale si anticipa al 1° gennaio

2024 l’erogazione di 45 euro come quota della tranche di aumento contrattuale del

Trattamento Economico Minimo (TEM) già previsto dal 1° luglio 2024. Si inserisce inoltre

nei minimi contrattuali la cifra di 23 euro, a oggi riconosciuta in qualità di EDR (Elemento

Distinto della Retribuzione) e che sarebbe stata trasferita comunque a partire da luglio 2024.

L’incremento totale previsto è di 68 euro per la categoria D1.

L’accordo è stato raggiunto col comune obiettivo di supportare i lavoratori in un momento

di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati

costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le

imprese.

Le somme anticipate verranno poi compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori

economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale.

Con l’intesa raggiunta Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL,

UILTEC-UIL intendono riaffermare il valore di relazioni industriali costruttive e il ruolo di

Parti sociali proattive, capaci di cogliere in tempi rapidi ogni utile opportunità per lavoratori

e imprese del settore.