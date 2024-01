Il Pentagono avvia un’indagine sul segretario alla Difesa Lloyd Austin

(AGENPARL) - ROMA, 11 Gennaio 2024 - L’ispettore generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha avviato un’indagine formale nei confronti del segretario alla Difesa, Lloyd Austin, per non aver rivelato alla Casa Bianca e al Congresso il suo ricovero in ospedale – si legge in una notifica ufficiale citata dalla CNBC.

L’indagine mira a verificare se il Pentagono abbia adottato politiche adeguate per garantire un efficace trasferimento di potere.

“[La revisione] esaminerà i ruoli, i processi, le procedure, le responsabilità e le azioni relative al ricovero ospedaliero del Segretario della Difesa nel periodo dicembre 2023 – gennaio 2024, e valuterà se le politiche e le procedure del Dipartimento della Difesa sono sufficienti a garantire notifiche tempestive e appropriate e il transizione effettiva delle autorità come potrebbe essere giustificata a causa di indisponibilità sanitaria o di altra natura della leadership senior”, si legge nella notifica.

Austin non ha rivelato il suo ricovero nell’unità di terapia intensiva (ICU) al presidente Joe Biden né al suo vice per tre giorni; a seguito di complicazioni dopo un intervento chirurgico per il cancro alla prostata. Attualmente sta ricevendo cure presso il Walter Reed National Medical Center.