Comunicato. Oncologia del San Martino di Oristano: “Nessun ridimensiomanento”

(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 Cari colleghi,

buon pomeriggio e buon lavoro

Vi mando un importante comunicato di replica all’allarme lanciato dal

consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio Solinas sulla

Struttura Complessa di Oncologia dell’ospedale San Martino di Oristano:

nessun ridimensionamento, ma numeri in crescita negli ultimi due anni.

In allegato anche una foto dell’attività del Centro Accoglienza Servizi.

Vi ringrazio dell’attenzione e della collaborazione

Antonio Pintori ufficio stampa Asl 5 Oristano

______________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA

La precisazione della Asl 5 di Oristano

Oncologia del San Martino di Oristano: “Nessun ridimensiomanento”

Visto l’alto numero di richieste, diluiti nel tempo solo i controlli per

i pazienti già guariti

ORISTANO, 11 GENNAIO 2024 – “Nessun ridimensionamento dei servizi

sanitari e, tanto meno, nessun caos nella Struttura Complessa di

Oncologia ed Ematologia dell’ospedale San Martino di Oristano. Ma

piuttosto un potenziamento della stessa, confortato dai numeri in

crescendo del 2022 e del 2023”. Lo hanno precisato il direttore

sanitario della Asl 5, il dottor Antonio Maria Pinna e il direttore

della stessa Struttura Complessa di Oncologia, il dottor Luigi Curreli,

in merito all’allarme lanciato dalle dichiarazioni del consigliere

regionale del Movimento Cinque Stelle Alessandro Solinas. Infatti nel

2023 i numeri totali degli accessi fra Day Hospital e prestazioni

ambulatoriali sono stati 18.276, più 32 per cento rispetto al 2022

(13.830). Dati anche migliori rispetto al periodo pre-Covid, 15772 nel

2019, con un aumento del 15 per cento.

La STRUTTURA COMPLESSA Il dottor Curreli e il dottor Pinna hanno

spiegato: “Il considerevole aumento delle richieste non consente al

momento il follow-up secondo le tempistiche precedenti. Stiamo però

parlando di pazienti già guariti, per i quali la recidiva non si trova

dietro la porta e comunque, al momento, appare poco probabile. Nessuna

scelta viene mai fatta a rischio del paziente, ma tenendo conto delle

procedure e delle tempistiche previste dai protocolli sanitari

internazionali”. Non si registrano ritardi neppure per i pazienti

affetti da tumore: “Questi ultimi vengono infatti presi in carico

immediatamente dalla nostra Struttura attraverso il nuovo Centro

Accoglienza Servizi, che già conta 34 pazienti di prima diagnosi presi

in carico nell’ultimo trimestre. E’ bene ricordare, in proposito, che il

Cas di Oristano è uno dei tre soli centri di questo tipo operanti ad

oggi in Sardegna, unitamente a quello di Nuoro e all’ospedale Brotzu di

Cagliari. Un centro sperimentale voluto in maniera puntuale

dell’assessorato regionale alla sanità, scelta che riconosce l’alta

qualità del servizio di Oncologia oristanese sviluppatasi nel tempo, col

compito di rendere più agevole l’assistenza al paziente oncologico di

prima diagnosi nel suo percorso terapeutico ed assistenziale”. Il dottor

Curreli ha aggiunto: “Certo è che il notevole aumento delle attività di

Day Hospital, in questa fase dell’anno, ha reso necessario, come scelta

strategica, di dilatare nel tempo le visite di follow-up dei pazienti

guariti, ma che comunque rimangono sotto osservazione”.

LA ASL Il direttore generale della Asl 5, il dottor Angelo Maria Serusi

ha sottolineato: “L’obiettivo di questa direzione generale è non quella

di ridimensionare, ma potenziare la Struttura Complessa di

Onco-Ematologia, come abbiamo già fatto negli ultimi due anni. E’

peraltro d’obbligo ricordare che specialmente in ambito sanitario ad un

aumento dell’offerta corrisponde anche un aumento esponenziale della

domanda. Questo sta accadendo anche nella Struttura Complessa di

Oncologia dell’ospedale San Martino, alla quale, sempre più spesso, si

rivolgono anche pazienti di territori vicini e di competenza di altre

aziende sanitarie. Ma la tutela immediata dei pazienti malati non viene

mai meno, ma anzi, sarà di stimolo per l’avvenire nella ulteriore

ricerca di medici e personale sanitario, che faccia fronte in maniera

sempre più adeguata all’aumento delle richieste”.

I NUMERI Sono proprio i numeri a confronto degli ultimi due anni, come

già detto, a testimoniare la crescita dell’Unità Operativa. I ricoveri

in Day Hospital in Oncologia nel 2023 sono stati 598, il 15 per cento in

più rispetto al 2022 (519), gli accessi 10989, più 25 per cento (9794

nel 2022). In Ematologia 247 ricoveri in Day Hospital nel 2023, più 23

per cento (201 nel 2022), gli accessi 2928, più 28 per cento (2285 nel

2022). Per quanto riguarda le attività ambulatoriali in Oncologia (prime

visite, visite di controllo, chemioterapia, etc.) si registrano 2405

prestazioni nel 2023, più 16 per cento rispetto al 2022 (2073). Invece

in Ematologia le visite e le prestazioni ambulatoriali (prime visite,

visite di controllo, etc) nel 2023 sono state ben 1954, più 288 per

cento del 2022 (678).