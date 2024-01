(ACON) FVG. OPPOSIZIONI: INCOMPATIBILIT DI BINI, A E&P SPA APPALTI PUBBLICI

(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 11 gen – “I nuovi elementi sul possibile

conflitto di interessi dell’assessore Bini pongono in maniera

ancora pi? forte la questione della incompatibilit? tra il suo

ruolo nella Giunta Fedriga e quello di azionista di riferimento e

dirigente apicale dell’impresa Euro&Promos spa, affidataria (come

emerge ora) dal 2018 di diversi appalti pubblici, dall’Arpa Fvg

all’Asfo, passando per il Cro di Aviano ed Elettra-Sincrotrone.

Il presidente Fedriga per primo, e tutto il Centrodestra, non

possono mettere la testa sotto la sabbia, ? ora di fare chiarezza

su una situazione inaccettabile che di normale ha davvero poco e

che getta ombre sulle istituzioni”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali di Opposizione

Diego Moretti e Roberto Cosolini (Pd), Massimo Moretuzzo ed

Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) e Rosaria

Capozzi (M5s) che oggi, insieme ai colleghi Giulia Massolino

(Patto per l’Autonomia-Civica Fvg), Laura Fasiolo (Pd), Furio

Honsell (Open Sinistra Fvg) e Serena Pellegrino (Avs) hanno preso

parte alla conferenza stampa durante la quale hanno illustrato la

mozione (sottoscritta da tutti i consiglieri di Opposizione), dal

titolo ‘Incompatibilit? dell’assessore Bini: il presidente valuti

il caso ed eventualmente assuma le azioni necessarie al fine di

superarla'”.

“La vicenda – hanno spiegato i consiglieri durante la conferenza

stampa – parte da maggio di quest’anno con un’interrogazione che

chiedeva di chiarire la posizione di Bini rispetto alla societ?

di cui ? azionista di riferimento e dirigente apicale in pieno

servizio, per proseguire con atti successivi fino a che durante

la Commissione del 5 ottobre, l’assessore Roberti, chiamato a

rispondere sulla questione per conto della Giunta, affermava che

Euro&Promos spa non fosse affidataria di appalti pubblici da

parte di enti regionali”.

“Gi? allora – hanno proseguito gli esponenti di Opposizione

-rilevammo che la Euro&Promos Fm spa, se anche non svolgeva

direttamente attivit? per la Regione, finanzia il patrimonio,

garantisce l’indebitamento, gestisce funzioni strategiche nei

confronti di Euro&Promos Social Health care societ? cooperativa,

che invece ha in appalto servizi dalla Regione. Si configura

quindi una conduzione di gruppo unico in cui la spa rappresenta

il soggetto forte. Inoltre da un’attenta analisi e lettura di

documenti pubblici, la realt? appare ancora pi? grave con

l’evidenza che oltre alla cooperativa esiste, a partire dal 2018,

un coinvolgimento diretto della spa in affidamenti da enti

regionali”.

“L’imparzialit? della pubblica amministrazione – hanno continuato

inoltre i consiglieri – ? un principio affermato dalla

Costituzione ed ? evidente che l’imparzialit? del pubblico, il

suo essere all’esclusivo servizio della comunit?, deve essere e

nel contempo apparire e questo per la credibilit? delle

istituzioni e per la fiducia dei cittadini. Senza farne una

questione personale, ci rivolgiamo al presidente Fedriga perch?

riteniamo che questa vicenda non solo non sia risolta, ma che sia

lesiva dei principi di imparzialit? e della buona immagine

dell’amministrazione. Non ? accanimento, ? stare nella ratio

della norma sulle incompatibilit? che si riferisce a posizioni

societarie anche meno rilevanti di questa, ed ? tener conto della

sensibilit? dei cittadini e delle imprese”.

