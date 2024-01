DGCC – Newsletter 01/2024

(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura

Newsletter n. 01/2024 del 10 gennaio 2024

NOTIZIE IN EVIDENZA

Si chiude oggi, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, la mostra conclusiva di Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere con una collettiva di 9 opere selezionate per rappresentare la ricchezza e la creatività dell’arte italiana contemporanea nel mondo.

Cantica21 è un progetto promosso dalla DG Promozione del Sistema Paese del MAECI e dalla DGCC del MiC per la promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero.

Presentate nel corso di un convegno organizzato a novembre a Venezia, saranno a breve disponibili anche in lingua inglese.

AVVISI PUBBLICI CHIUSI – ANNUNCIATI I VINCITORI

Sono 53 i progetti ammessi al finanziamento per migliorare l’ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill.

Sono 60 i progetti ammessi al finanziamento per promuovere la riduzione dell’impronta ecologica degli eventi culturali favorendo l’inclusione di criteri sociali e ambientali nelle politiche degli appalti pubblici.

ATTIVITÀ E SERVIZI

La DGCC è l’ufficio del MiC dedicato alla contemporaneità e si occupa di promuovere e sostenere i vari settori di competenza, sia in Italia che all’estero, anche in collaborazione con uffici del MiC (centrali e periferici) e con altri soggetti pubblici e privati.

Scopri tutte le attività sul sito istituzionale:

– Imprese culturali e creative, moda e design

– Arte contemporanea

– Architettura contemporanea

– Periferie e rigenerazione urbana

– Fotografia

La DGCC del MiC promuove una serie di piattaforme web – anche in collaborazione con altre istituzioni – che raccolgono censimenti e mappature delle varie forme di arte e di architettura contemporanea, oltre che di spazi urbani.

Le piattaforme, in continuo aggiornamento, hanno l’obiettivo di valorizzare il contemporaneo restituendo una serie di strumenti conoscitivi sia per gli addetti ai lavori sia per tutti i possibili fruitori interessati al tema.

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Ministero della Cultura