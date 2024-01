(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”

Comando Provinciale di Milano

Comunicato Stampa

CASARILE (MI): SPARA TRE COLPI DI PISTOLA NELL’ANDRONE CONDOMINIALE,

PREGIUDICATO ALBANESE ARRESTATO IN FLAGRANZA DAI CARABINIERI

Nella mattinata di ieri, 09 Gennaio 2024, a Casarile (MI), i Carabinieri della stazione di Binasco hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione abusiva di arma da fuoco e di munizionamento un 39enne albanese, pregiudicato, a seguito di una segnalazione, giunta al nue112 nelle prime ore del mattino, relativa all’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco all’interno di un condominio adiacente la SS 35.

I militari dell’arma, giunti tempestivamente sul posto e dopo aver individuato i bossoli dei colpi esplosi, risalivano nell’immediatezza al responsabile, domiciliato in uno degli appartamenti della palazzina. Effettuata una perquisizione d’iniziativa, lo stesso veniva trovato nella disponibilità di una pistola cal. 9×21, occultata ancora “fumante” e carica nella lavatrice dell’appartamento, arma che lo stesso aveva da poco utilizzato esplodendo tre colpi al fine di mettere in fuga delle persone che avrebbero tentato di entrare in casa contro la volontà del medesimo. I colpi, esplosi anche nell’androne condominiale, danneggiavano il vetro della porta di accesso comune.

Nel corso degli accertamenti, oltre alla pistola e ai bossoli, venivano rinvenuti e sequestrati due caricatori e numerosi proiettili cal. 9, tutto illegalmente detenuto al pari della pistola, quest’ultima risultata oggetto di furto consumato in San Giuliano Milanese (MI) nel 2020, pertanto l’arrestato è stato deferito in stato di libertà anche per il reato di ricettazione.

Milano 10 Gennaio 2024

