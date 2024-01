Il DOD rivela che il segretario alla Difesa Lloyd Austin è stato curato per un cancro alla prostata

(AGENPARL) - ROMA, 9 Gennaio 2024 - Il Pentagono ha rivelato martedì che il segretario alla Difesa Lloyd Austin è stato curato per un cancro alla prostata, poco dopo che la Casa Bianca ha avviato un’indagine sul suo ricovero in ospedale per giorni senza dirlo al presidente, al consigliere per la sicurezza nazionale, al suo vice e ai membri del Congresso.

Secondo una dichiarazione del Pentagono rilasciata martedì, Austin è stato sottoposto a una “procedura chirurgica minimamente invasiva chiamata prostatectomia per trattare e curare il cancro alla prostata” identificata all’inizio di dicembre.

Secondo la dichiarazione, era sotto anestesia generale durante la procedura, si è ripreso senza incidenti ed è tornato a casa la mattina successiva.

Tuttavia, lunedì 1 gennaio 2024, Austin ha avuto complicazioni dovute all’intervento, tra cui nausea con forte dolore addominale, all’anca e alle gambe, si legge nella nota.

“La valutazione iniziale ha rivelato un’infezione del tratto urinario. Il 2 gennaio è stata presa la decisione di trasferirlo in terapia intensiva per un attento monitoraggio e un livello di assistenza più elevato”, si legge nella nota.

Da lì in poi le sue condizioni si sono fatte più gravi.

“Un’ulteriore valutazione ha rivelato raccolte di liquidi addominali che compromettono la funzione del suo intestino tenue. Ciò ha provocato il ristagno del contenuto intestinale che è stato trattato inserendo un tubo nel naso per drenare lo stomaco. Le raccolte di liquidi addominali sono state drenate mediante posizionamento di drenaggio non chirurgico”, ha affermato,

La dichiarazione indicava che Austin era ancora in ospedale.

“Ha progredito costantemente durante il suo soggiorno. La sua infezione si è risolta. Continua a fare progressi e prevediamo un recupero completo, anche se questo può essere un processo lento. Durante questo soggiorno, il segretario Austin non ha mai perso conoscenza e non è mai stato sottoposto ad anestesia generale”, ha affermato.

Secondo la dichiarazione, scritta dal dottor John Maddox, direttore medico traumatologico, e dal dottor Gregory Chesnut, direttore del Centro per la ricerca sulle malattie della prostata del Murtha Cancer Center, presso il Walter Reed National Military Medical Center, Bethesda, Maryland, “Il suo cancro alla prostata è stato individuato precocemente e la sua prognosi è eccellente.”

La dichiarazione aggiunge: “Il cancro alla prostata è la causa più comune di cancro tra gli uomini americani e colpisce 1 uomo su 8 – e 1 uomo afroamericano su 6 – durante la loro vita”.

Il Pentagono aveva inizialmente descritto il primo intervento chirurgico di Austin come “facoltativo”.

Il segretario stampa del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder, ha dichiarato in una dichiarazione del 5 gennaio che per la prima volta ha rivelato al pubblico il ricovero di Austin. “La sera del 1° gennaio, il Segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III è stato ricoverato al Centro medico militare nazionale Walter Reed per complicazioni a seguito di una recente procedura medica elettiva . Si sta riprendendo bene e si aspetta di riprendere le sue funzioni complete oggi. In ogni momento, il Vice Segretario alla Difesa era pronto ad agire ed esercitare i poteri del Segretario, se necessario”.