Bitcoin supera i 47.000 dollari, per la prima volta dal 30 marzo 2022

(AGENPARL) - ROMA, 9 Gennaio 2024 - Secondo la piattaforma Coindesk, il prezzo del Bitcoin è salito sopra i 47.000 dollari per la prima volta dal 30 marzo 2022.

Lunedì Bitcoin (BTC) ha superato i 47.000$ per la prima volta dall’aprile 2022, mentre l’attesa per l’approvazione di un ETF (Exchange Traded Fund) basato su BTC negli Stati Uniti sta raggiungendo livelli febbrili.

La criptovaluta più grande e originale è aumentata bruscamente da 43.200 dollari durante le ore mattutine asiatiche a un nuovo massimo di 19 mesi di 47.192 dollari durante la sessione di negoziazione statunitense, mostrano i dati di CoinDesk Indices. BTC ha guadagnato quasi il 7% nelle ultime 24 ore.

Bitcoin è una criptovaluta inventata nel 2008 da una persona sconosciuta o da un gruppo di persone che utilizzano il nome Satoshi Nakamoto. Si tratta di una valuta digitale decentralizzata senza banca centrale né amministratore unico che può essere inviata da utente a utente sulla rete bitcoin peer-to-peer senza intermediari.

Il rally è avvenuto mentre gli investitori attendono con ansia una decisione normativa per i primi fondi negoziati in borsa bitcoin basati su spot negli Stati Uniti, prevista per questa settimana. La maggior parte degli osservatori di mercato si aspetta un’approvazione , con i rialzisti che prevedono che questi veicoli espanderebbero notevolmente la base di investitori per l’asset e attirerebbero grandi afflussi.

I richiedenti, tra cui i giganti della gestione patrimoniale BlackRock, Fidelity e Grayscale, hanno presentato oggi la documentazione S-1 aggiornata alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e diversi emittenti hanno rivelato le commissioni che avrebbero addebitato agli investitori.

Nel caso in cui arrivi davvero l’approvazione della SEC, l’annuncio potrebbe spingere il prezzo del bitcoin ancora più in alto, ha osservato in una e-mail lo stratega di mercato del gruppo LMAX Joel Kruger.