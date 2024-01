Progetto Excelsior: avvio 1^indagine statistica 2024

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Sondrio, 8 gennaio 2024 – Al via oggi la 1^ indagine del

*Progetto Excelsior*, realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia

Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con lo scopo di indagare

le *previsioni

di assunzioni e i fabbisogni professionali delle imprese* per il

trimestre *febbraio-aprile

2024*.

La rilevazione, accessibile tramite un’apposita interfaccia online, è

condotta mensilmente su tutto il territorio nazionale con il supporto delle

Camere di Commercio, che possono contattare le imprese per agevolare la

compilazione del questionario.

La scadenza per la compilazione del questionario è fissata per il *17

gennaio** 2024*.

I risultati delle indagini, disponibili sul sito

https://excelsior.unioncamere.net/, sono liberamente consultabili e messi a

disposizione dei decisori politici, sia a livello centrale che locale, per

supportare le politiche per il lavoro e per l’orientamento formativo.

Per maggiori informazioni e dettagli ci si può rivolgere alla Camera di

*Alice Massimilla*

*U.O. Marketing e comunicazione*

Iscriviti alla nostra newsletter

Web: https://www.so.camcom.it/