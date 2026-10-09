Da cosa nasce cosa”, in mostra la ricerca dei 28 giovani artisti degli Atelier Bevilacqua La Masa

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - All'apertura della mostra era presente Costanza Melchiori, presidente della Commissione Cultura del Comune di Venezia, che ha portato i saluti del sindaco Simone Venturini, sottolineando l'importanza che l'Amministrazione comunale attribuisce al sostegno dei giovani artisti e alla promozione dell'arte contemporanea.
"Porto i saluti del sindaco Simone Venturini, che tiene particolarmente a ringraziare i vertici della Fondazione Bevilacqua La Masa per il lavoro svolto in questi anni a favore dei giovani artisti e dell'arte contemporanea" ha spiegato la consigliera, ricordando: "Gli Atelier rappresentano un'esperienza preziosa per la città: offrono alle nuove generazioni spazi, tempo e opportunità per sviluppare la propria ricerca, sperimentare linguaggi e confrontarsi con il mondo dell'arte. Investire sui giovani significa investire sul futuro culturale di Venezia".
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Venezia, 9 ottobre 2026
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