Close Menu
Trending
sabato 10 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

ROMA, EX SNIA, BARBERA (PRC): “GUALTIERI NON SI FERMI A METÀ. TUTTA L’AREA DIVENTI PUBBLICA, RISORSE NEL PROSSIMO BILANCIO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - DIVENTI PUBBLICA, RISORSE NEL PROSSIMO BILANCIO"*

"All'ex SNIA non basta salvare il lago se il resto dell'area rimane esposto
al rischio di nuove edificazioni. Il Campidoglio chiarisca se intende
acquisire tutti i terreni ancora privati o limitarsi a un intervento
parziale. Dopo oltre trent'anni di mobilitazioni, Roma non può permettersi
di lasciare incompiuta una delle sue più importanti battaglie ambientali".

Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma,
Castelli e Litoranea di Rifondazione Comunista e membro della Direzione
nazionale del PRC, in occasione dell'assemblea cittadina convocata oggi al
Parco delle Energie.

"Secondo quanto denunciano i comitati, l'ipotesi di acquisizione avanzata
dal Campidoglio riguarderebbe circa 3,5 ettari, mentre la richiesta è di
estendere la proprietà pubblica all'intera area ancora privata, superiore
ai sette ettari. Una differenza sostanziale, sulla quale l'amministrazione
deve fare chiarezza".

"Chiediamo al sindaco Gualtieri di presentare un cronoprogramma pubblico
per l'acquisizione integrale dell'area, chiarire la situazione dei titoli
edilizi e individuare le risorse necessarie già nel prossimo bilancio
capitolino. Senza tempi certi e finanziamenti, il rischio è che la tutela
dell'ex SNIA resti una promessa incompiuta".

"La questione è anche politica: la rigenerazione urbana deve restituire
spazi alla collettività, non creare nuove occasioni per la rendita
immobiliare. Il futuro dell'ex SNIA deve essere quello di un grande
patrimonio ambientale pubblico, tutelato e accessibile, costruito
attraverso il confronto con i cittadini e le realtà che lo hanno difeso".

"Rifondazione Comunista sostiene la mobilitazione dei comitati per
l'acquisizione dell'intera area. Il lago è stato salvato dalla
mobilitazione popolare. Ora il Campidoglio dimostri di voler salvare anche
tutto ciò che lo circonda", conclude Barbera.

Privo
di virus.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl