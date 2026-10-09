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Toscana

Il Comune di Livorno aderisce alla campagna indifesa di Terre des Hommes

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - Domenica 11 ottobre in occasione della Giornata internazionale delle bambine
Livorno, 9 ottobre 2026 – Il Comune di Livorno aderisce alla campagna indifesa, dedicata alla promozione dei diritti delle bambine e delle ragazze, lanciata dalla Fondazione Terre des Hommes Italia in occasione della Giornata internazionale delle bambine che si celebra l'11 ottobre di ogni anno.
"Facciamo cerchio #indifesa delle bambine e delle ragazze": questo lo striscione che nella giornata di domenica anche il Comune di Livorno esporrà sulla facciata di Palazzo Vecchio per richiamare l'attenzione sulla necessità di garantire a ogni bambina e ragazza libertà, protezione, pari opportunità e possibilità di partecipare pienamente alla vita della propria comunità.
Indifesa, la campagna promossa da Terre des Hommes nel 2012, coinvolge ogni anno istituzioni, scuole, realtà sportive e territori in attività di sensibilizzazione contro discriminazioni e violenza di genere e a favore del protagonismo delle nuove generazioni. Nel 2026 la campagna torna con il claim "Facciamo cerchio #indifesa delle bambine e delle ragazze", un invito a costruire attorno a loro una rete di responsabilità e protezione condivisa.
"Un impegno doveroso da parte del Comune. Doveroso e coerente con l'impegno profuso sul territorio in questi anni per tutelare e promuovere i diritti di bambine e ragazze e una cultura del rispetto e delle opportunità": così l'assessore ai Diritti del Comune di Livorno Andrea Raspanti.

(AGENPARL)
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